Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị M&A2026.

Hội nghị hướng tới thúc đẩy kết nối đầu tư, khơi thông dòng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), góp phần tạo động lực phát triển kinh tế Thủ đô.

Hội nghị do Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, với đầu mối thực hiện là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, phối hợp Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Hà Nội hướng tới trở thành điểm đến của các giao dịch đầu tư chiến lược

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh toàn cầu gia tăng và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, hoạt động M&A không còn đơn thuần là giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, mà đã trở thành một cơ chế quan trọng để tái cơ cấu doanh nghiệp, tái phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, M&A cần được nhìn nhận ở góc độ rộng hơn, không chỉ là câu chuyện chuyển nhượng quyền sở hữu mà còn là quá trình kiến tạo những năng lực phát triển mới thông qua kết nối vốn, công nghệ, năng lực quản trị, thị trường và các đối tác chiến lược.

Định hướng này phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới, đặc biệt là yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Trong đó, phát triển thị trường M&A minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu phát biểu khai mạc hội nghị.

Đánh giá về tình hình kinh tế Hà Nội, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trong 10 tháng năm 2026, mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực ở nhiều lĩnh vực.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước. Hà Nội cũng tiếp tục dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, với mức giải ngân 118.200 tỷ đồng. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần củng cố sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư tư nhân và FDI vào các lĩnh vực hạ tầng, phát triển đô thị của Thủ đô.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; giai đoạn 2031-2035 duy trì mức tăng trưởng bình quân từ 11% trở lên, phấn đấu đến năm 2035 quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD. Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực.

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội khẳng định, thành phố kỳ vọng không chỉ trở thành địa bàn có nhiều thương vụ M&A, mà còn từng bước hình thành thị trường có khả năng dẫn dắt và lan tỏa các giao dịch đầu tư chiến lược, chất lượng cao, tạo giá trị gia tăng bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội xác định việc xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, cơ chế giao dịch rõ ràng, thông tin đáng tin cậy và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia là những điều kiện quan trọng để phát triển thị trường M&A.

Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời khẳng định quan điểm kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tôn trọng quyền tự chủ hợp pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết nối chính sách với thực tiễn, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về tổng quan thị trường M&A Việt Nam, triển vọng năm 2027, cơ hội đầu tư và các giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A tại Hà Nội.

Đáng chú ý, chuyên đề chung do VMAA và Grant Thornton Việt Nam phối hợp trình bày sẽ cung cấp thông tin, số liệu về thị trường M&A, nhận diện xu hướng và triển vọng, qua đó tạo cơ sở cho các phiên thảo luận chuyên sâu.

Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Khơi thông nguồn lực, gia tăng dòng vốn đầu tư vào thành phố Hà Nội” tập trung vào định hướng thu hút đầu tư, điều kiện để nguồn lực tiếp cận doanh nghiệp và vai trò của hoạt động M&A trong thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô.

Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Từ vướng mắc đến giải pháp - Đồng hành cùng doanh nghiệp thành phố Hà Nội” đi sâu vào những vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp quan tâm như lựa chọn đối tác chiến lược, chuẩn bị tài chính và pháp lý trước giao dịch, tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp sau M&A.

Thông qua các phiên trao đổi, Hội nghị hướng tới tạo diễn đàn đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư; giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực cần thiết, đồng thời giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội hợp tác và tìm kiếm đối tác phù hợp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cũng nhận định, một thị trường M&A minh bạch, chuyên nghiệp trước hết cần có thông tin đáng tin cậy. Nhà đầu tư cần thẩm định được tình trạng pháp lý của tài sản và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đánh giá được năng lực của các đối tác và thống nhất phương án phát triển sau giao dịch. Đó là cơ sở để hai bên xác định giá trị chuyển nhượng, bảo vệ quyền lợi ích của cổ đông và người lao động, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển giao.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các chuyên gia, hiệp hội và tổ chức tư vấn chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tài chính, định giá và tổ chức lại hoạt động sau M&A; đồng thời mong muốn các quỹ đầu tư, nhà đầu tư chiến lược chia sẻ nhu cầu tìm kiếm đối tác và điều kiện đầu tư tại Hà Nội. Đối với những vướng mắc về thủ tục, Sở Tài chính đề nghị các đại biểu phản ánh cụ thể để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đề xuất hướng xử lý. Thành phố khẳng định tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp, đồng thời cam kết công khai thủ tục, hướng dẫn nhất quán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, coi sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là thước đo chất lượng điều hành.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch điều hành VMAA phát biểu tại hội nghị.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch điều hành VMAA cũng nhấn mạnh, bên cạnh nhu cầu về vốn, cần xác định rõ những nguồn lực doanh nghiệp còn thiếu như công nghệ, nhân lực, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường để thúc đẩy kết nối với các đối tác chiến lược. Các kiến nghị tại Hội nghị cần được xác định rõ trách nhiệm triển khai, tránh tình trạng chỉ dừng lại ở trao đổi, thảo luận. Hiệp hội kỳ vọng hoạt động M&A sẽ gắn liền với tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới. Đồng thời, Hiệp hội sẽ phối hợp Sở Tài chính và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổng hợp ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp thành báo cáo chuyên đề, đề xuất giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Nội giai đoạn 2026-2030.