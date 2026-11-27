Hội nghị M&A 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội”.

Hội nghị do Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội làm đầu mối, phối hợp Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) và các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, nhấn mạnh M&A không còn đơn thuần là mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, mà là cơ chế để tái cơ cấu, tái phân bổ nguồn lực và nâng hiệu quả sử dụng vốn. Hoạt động này còn tạo năng lực phát triển qua kết nối vốn, công nghệ, quản trị, thị trường và đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu khai mạc.

Định hướng phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của Hà Nội, lấy tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực. Thị trường M&A minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả là giải pháp góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so cùng kỳ. Thành phố dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, đạt 118.200 tỷ đồng, góp phần củng cố sức hấp dẫn môi trường đầu tư, thu hút vốn tư nhân và FDI vào hạ tầng, phát triển đô thị.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; giai đoạn 2031-2035 duy trì từ 11% trở lên, phấn đấu đến năm 2035 quy mô GRDP khoảng 200 tỷ USD. Thành phố kỳ vọng hình thành thị trường M&A dẫn dắt giao dịch đầu tư chiến lược, chất lượng cao, trên nền tảng pháp lý minh bạch, cơ chế rõ ràng và thông tin đáng tin cậy.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu trao đổi về thị trường M&A Việt Nam, triển vọng năm 2027, cơ hội đầu tư và giải pháp thúc đẩy M&A tại Hà Nội. Tại Hội nghị, hai phiên thảo luận tập trung vào khơi thông nguồn lực, gia tăng dòng vốn và đồng hành cùng doanh nghiệp, về thu hút đầu tư, đối tác chiến lược, tài chính, pháp lý và quản trị sau M&A.

Qua đó, ông Lê Trung Hiếu Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các chuyên gia, hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm về hồ sơ tài chính, định giá, tổ chức lại hoạt động sau M&A; nhà đầu tư chiến lược chia sẻ nhu cầu đối tác. Vướng mắc thủ tục cần được phản ánh để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và đề xuất hướng xử lý. Thành phố khẳng định công khai thủ tục, hướng dẫn nhất quán, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên tham gia.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng bên cạnh vốn, cần xác định nguồn lực doanh nghiệp còn thiếu như công nghệ, nhân lực, quản trị để kết nối đối tác chiến lược. Ông đề nghị các kiến nghị phải gắn với trách nhiệm triển khai. VMAA sẽ phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổng hợp ý kiến, đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Nội giai đoạn mới.

Với định hướng phát triển thị trường M&A minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả, Hà Nội đang từng bước tạo thêm kênh huy động, kết nối và phân bổ nguồn lực, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực doanh nghiệp và góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô trong giai đoạn mới.