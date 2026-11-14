Hội nghị lồng ghép tuyên truyền, giao lưu văn hóa nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026

Dự hội nghị có sự tham gia của 50 đại biểu là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng, nhóm nam giới, phụ nữ đồng bào dân tộc La Hủ tại 3 bản: Huổi Tát, Pắc Ma và Nậm Phìn.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Tè phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm, trong đó nhấn mạnh các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đặc biệt là những chế tài xử lý và hệ lụy nặng nề của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, nòi giống và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, lồng ghép các hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi, giúp bà con dễ tiếp thu, tạo không khí gần gũi, cởi mở khi trao đổi các vấn đề nhạy cảm trong đời sống hôn nhân tại bản làng.

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Thông qua hội nghị, đội ngũ trưởng bản, trưởng Ban công tác Mặt trận, cán bộ các đoàn thể, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng truyền thông bài bản, qua đó nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tuyên truyền ngay tại cơ sở. Từng bước chuyển đổi nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Mường Tè trong việc chấp hành pháp luật, góp phần đẩy lùi hủ tục, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng cao.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/11)