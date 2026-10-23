Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khoá XVI. Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2026 đến ngày 4/12/2026. Địa điểm tổ chức các phiên họp toàn thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; phiên thảo luận Tổ diễn ra tại các phòng họp của Trung tâm Hội nghị tỉnh và Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kỳ họp dự kiến thông qua 11 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; 8 báo cáo của UBND tỉnh; nghe các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Tại Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thường lệ thứ hai Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2026, nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kỳ họp dự kiến quyết nghị, thông qua hơn 20 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo các nội dung điều chỉnh so với Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó có một số nội dung UBND tỉnh đề nghị rút không trình bày tại kỳ họp; điều chỉnh tên gọi 1 báo cáo, 3 nghị quyết; bổ sung 7 báo cáo, 15 nghị quyết; đồng thời bổ sung một số nội dung trình kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Các phiên khai mạc, bế mạc và chất vấn của kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức tiếp xúc cử trong khoảng thời gian từ ngày 2/11/2026 đến ngày 8/11/2026 tại các xã, phường trên địa bàn.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan tổ chức phiên họp để giám sát kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri; sớm gửi các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, giám sát về Thường trực HĐND tỉnh.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các xã, phường tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng cử; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm thời gian theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát các cơ chế, chính sách, xác định rõ nguồn lực bảo đảm thực hiện các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua. Các đơn vị cần chủ động phối hợp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện 8 báo cáo và 23 dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nội dung trình kỳ họp.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh sớm báo cáo Đảng ủy HĐND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và kế hoạch tiếp xúc cử tri trình ký ban hành để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri, hoạt động thẩm tra, giám sát và gửi tài liệu kỳ họp bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra, nâng cao chất lượng các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với đề xuất của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về xây dựng 2 nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2027, gồm Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các thủ tục, xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.