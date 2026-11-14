Hội nghị Lão khoa lần thứ VII hướng tới chăm sóc toàn diện người cao tuổi

Dự hội nghị có PGS, TS Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương; TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); GS, TS Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên đoàn Nội tiết Đông Nam Á, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam; ông Hoàng Quốc Hương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế và cán bộ y tế trong nước, quốc tế.

Một số phiên báo cáo tại hội nghị.

Trong hai ngày 13 - 14/11, hội nghị tổ chức nhiều phiên khoa học chuyên sâu, tập trung vào các vấn đề nổi bật trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nội dung gồm lão hóa khỏe mạnh và dự phòng; can thiệp không dùng thuốc và hỗ trợ người chăm sóc; chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi (ICOPE); đổi mới chăm sóc, quản lý bệnh lý thần kinh; tim mạch - chuyển hóa và quản lý đa yếu tố nguy cơ; đánh giá nguy cơ, dự phòng, điều trị và cá thể hóa chăm sóc ở người cao tuổi...

Các báo cáo khoa học mang đến những góc nhìn mới về chăm sóc và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. GS, TS Vasi Naganathan, Đại học Sydney (Australia), chia sẻ về các can thiệp thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh dựa trên bằng chứng khoa học. PGS, TS Nguyễn Trung Anh trình bày nghiên cứu “Béo phì và bệnh tim mạch: Không chỉ là câu chuyện của trái tim”.

PGS.TS. Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam trình bày báo cáo về béo phì và bệnh tim mạch.

Trong lĩnh vực chăm sóc người mắc sa sút trí tuệ, các chuyên gia trao đổi về những can thiệp không dùng thuốc trong quản lý bệnh Alzheimer và các thể sa sút trí tuệ khác; đồng thời thảo luận giải pháp hỗ trợ người chăm sóc tại gia đình, cộng đồng.

Bác sĩ Vũ Thị Nguyệt - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai trình bày báo cáo tại hội nghị.

Một nội dung quan trọng khác là quản lý bệnh mạn tính, kiểm soát đa yếu tố nguy cơ và cá thể hóa điều trị ở người cao tuổi. Các báo cáo đề cập đến kiểm soát tăng huyết áp, điều trị bệnh tim mạch, quản lý hội chứng tim mạch - thận - chuyển hóa, dự phòng biến chứng đái tháo đường, loãng xương và suy giảm chức năng thể chất.

Tại phiên “Nhận diện nguy cơ và dự phòng biến chứng ở người cao tuổi”, BSCKII Vũ Thị Nguyệt - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai, trình bày báo cáo “Tầm soát sớm tiền đái tháo đường: Xác định đúng đối tượng nguy cơ để ngăn chặn tiến triển thành đái tháo đường”.

Các nghiên cứu của cán bộ y tế Lào Cai cũng được giới thiệu tại hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm từ hoạt động khám, chữa bệnh tại địa phương. Trong đó có nghiên cứu của bác sĩ Bùi Thị Hải Yến về mối liên quan giữa viêm quanh răng và kiểm soát đường huyết ở người bệnh đái tháo đường típ 2; nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Đắc Thành, Bệnh viện Nội tiết Lào Cai, về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có vết thương nhiễm trùng.

Hội nghị Khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII bế mạc chiều 14/11.

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS, TS Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay cần hướng tới cách tiếp cận toàn diện hơn, chú trọng dự phòng sớm, phối hợp đa chuyên ngành và cá thể hóa các biện pháp chăm sóc, điều trị. Đây cũng là những định hướng Hội Lão khoa Việt Nam tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới.

Theo PGS, TS Nguyễn Trung Anh, kiến thức, kinh nghiệm và các kết nối khoa học tại hội nghị sẽ được lan tỏa trong thực hành lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam. Với sự chung tay của các nhà khoa học, cơ sở y tế và đội ngũ cán bộ y tế, chuyên ngành Lão khoa Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh già hóa dân số.