Hội nghị lần thứ XI Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam tặng hoa, chào đón đồng chí Ngô Hải Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc. Ảnh: Lê Văn Chương

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hội nghị thống nhất một số nội dung, gồm: Tiếp tục triển khai kiểm soát xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động; chỉ đạo, hướng dẫn một số địa phương triển khai Nền tảng cửa khẩu số; thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử, thủ tục Hải quan điện tử; mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan từ 6 làn xe lên 14 làn xe và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan từ 4 làn xe lên 8 làn xe; niêm yết công khai các loại phí, lệ phí tại cửa khẩu...

Cùng với đó, hai bên thống nhất báo cáo Chính phủ hai nước về việc tạm thời mở rộng công năng cho phép hàng hóa nước thứ ba lưu thông qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan trong thời gian 6 tháng. Hai bên thống nhất thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa 2 chiều tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088 - 1089, lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104 - 1105).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Trung tướng Vũ Trung Kiên tại hội nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Việc triển khai “luồng xanh” thông quan nhanh hàng nông sản tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088 - 1089 và lối thông quan Kim Thành - Bắc Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rút ngắn đáng kể thời gian dừng, chờ tại cửa khẩu, hạn chế tình trạng hàng hóa hư hỏng và nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và đồng chí Ngô Hải Bình ký biên bản hội nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh những yếu tố thuận lợi tác động đến hoạt động của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu hai bên, đó là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026 với 32 văn kiện được ký kết. Bên cạnh đó là chuyến thăm và làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Trung Quốc vừa diễn ra cũng góp phần củng cố tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai nước.

Đại biểu hai đoàn Việt Nam và Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Lê Văn Chương

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị hai bên cùng thẳng thắn trao đổi, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, xác định những vấn đề cần tập trung phối hợp trong thời gian tới để đưa quan hệ phối hợp giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu.