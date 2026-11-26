Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; các đồng chí Thành ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường của thành phố.

Hội nghị tập trung bàn thảo các nội dung quan trọng về Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy...

Hội nghị cũng xem xét các báo cáo, tờ trình về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của thành phố, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2026; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027; Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch đầu tư công năm 2027 của thành phố; Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội; Xin ý kiến thông qua chủ trương phát hành trái phiếu dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Hai mục tiêu quan trọng của hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ tám có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027 với 2 mục tiêu cao nhất: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tạo đà, tạo thế, tạo lực để thành phố tăng tốc bứt phá hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, năm đầu tiên Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy những chuyển biến rất rõ nét trên tất cả các mặt, từ công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, hiệu quả quản trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

“Nền tảng quan trọng đó là cơ sở để thành phố phát triển vững chắc hơn trong năm 2027. Vấn đề then chốt là phải xác định đúng các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện; sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khơi thông các động lực, tháo gỡ đúng “điểm nghẽn”; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và có cơ chế giám sát, kiểm soát, đánh giá kết quả của từng nhiệm vụ trọng tâm”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh gợi mở một số nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII. Ảnh: Thành Thái

Gợi mở một số nội dung nghiên cứu, thảo luận và xem xét, quyết định tại hội nghị, về Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu cần thảo luận kỹ, cho ý kiến về các nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm 2027 trên nguyên tắc bám sát Chương trình công tác Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố; từng nhiệm vụ phải xác định rõ: Sản phẩm cụ thể, thời hạn hoàn thành, cơ quan chủ trì, cơ quan quyết định.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026 và kế hoạch năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần đánh giá thực chất mức độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; xác định đúng ưu tiên cần tập trung trong năm 2027 để chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất. Bí thư Thành ủy xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi nhất; giải pháp để phát huy vị thế là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất cả nước thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng dẫn dắt tăng năng suất lao động.

“Mọi lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô; tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh”. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Về tình hình phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng cần chuẩn bị các kịch bản cân đối ngân sách, phân bổ ngân sách phải hài hòa giữa đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội, tập trung vốn cho các nhiệm vụ trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2027 và Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy đề nghị cần làm rõ công trình nào có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm, dự án chiến lược nào đủ điều kiện để tập trung vốn và dự án nào cần tháo gỡ thủ tục, mặt bằng. Thứ tự ưu tiên phải tính đến khả năng tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở không gian phát triển và huy động thêm vốn đầu tư xã hội...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Về Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, mục tiêu đặt ra đối với công tác kiểm tra giám sát không chỉ phòng ngừa các nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà cần tiếp tục phát huy hiệu quả trong thúc đẩy triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, dự án quan trọng của thành phố.

Nhấn mạnh các nội dung của hội nghị có tác động đến kết quả năm 2027 và tiến độ thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận đóng góp ý kiến.

Tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ “nút thắt” cho các công trình, dự án trọng điểm

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy. Ảnh: Thành Thái

Về chương trình công tác năm 2027, Thành ủy xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, các Chương trình hành động, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Chương trình bảo đảm phân công rõ đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, rõ cơ quan chủ trì, thời gian báo cáo để bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm và có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh việc xin ý kiến bổ sung 3 nội dung mới chưa có trong chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, gồm: Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2028; đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, điều chỉnh thời gian báo cáo Đề án cải tạo sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét; tăng cường theo dõi, chỉ đạo về kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách...

Đối với 84 nội dung do đảng ủy các xã, phường đề xuất, Thành ủy sẽ giao Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xem xét, giải quyết và báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027, đồng chí Nguyễn Trọng Đông cho biết, Thành ủy tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề mới phát sinh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với kiểm tra, giám sát chuyên đề, theo kế hoạch, Thành ủy thành lập 15 đoàn kiểm tra trong quý I-2027 với 45 tổ chức Đảng. Nội dung tập trung vào công tác rà soát, lập, công nhận và đồng bộ các quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; việc triển khai các đề án, chương trình toàn khóa, nghị quyết chuyên đề; tập trung vào tiến độ, chất lượng và việc tháo gỡ các “nút thắt” trong đó có các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố; thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Trong quý II-2027, Thành ủy sẽ thành lập 15 đoàn giám sát với 45 tổ chức đảng. Trọng tâm giám sát là việc thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy triển khai nghị quyết của Trung ương; công tác xây dựng, vận hành mô hình tăng trưởng mới nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình về 5 nội dung trọng tâm. Ảnh: Thành Thái

Xem xét 5 nội dung lớn về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội trình bày Tờ trình về 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thứ hai, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2026; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027.

Thứ ba, xem xét điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và kế hoạch đầu tư công năm 2027 của thành phố.

Thứ tư, xem xét định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội.

Thứ năm, xin ý kiến thông qua chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội năm 2027.

Các nội dung trên có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều hành ngân sách năm 2026; đồng thời xác định các nguồn lực, nhiệm vụ và giải pháp tài chính, đầu tư công, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển Thủ đô trong năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Theo Tờ trình, năm 2026, Hà Nội ước có 32/50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; GRDP tăng khoảng 10%, thu ngân sách đạt 821,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126% dự toán. Năm 2027, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%, tập trung phát huy các động lực mới, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai.

Theo Tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố, năm 2026, kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng, các cân đối lớn được bảo đảm. GRDP bình quân đầu người ước đạt 201 triệu đồng, vượt mục tiêu đề ra; năng suất lao động tăng 8,69%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 730 nghìn tỷ đồng; vốn FDI đăng ký đạt 4,9 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước đạt 199,9 nghìn tỷ đồng, đứng đầu cả nước về giá trị tuyệt đối.

Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; các động lực mới từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Giải ngân đầu tư công cao nhưng khối lượng xây lắp, nghiệm thu thực tế chưa tương xứng; việc xử lý dự án chậm triển khai còn cần thêm thời gian.

Năm 2027, thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng 11,1%, thu ngân sách trên 915,9 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 870 nghìn tỷ đồng, kinh tế số chiếm 25% GRDP. Hà Nội xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và FDI.

Thành phố ưu tiên vốn cho các dự án đường sắt đô thị, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành và hạ tầng xử lý điểm nghẽn; phấn đấu giải ngân 95% kế hoạch đầu tư công Chính phủ giao trước ngày 31-10-2027. Đồng thời, thành phố xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong và ngoài ngân sách chậm nhất trong quý II-2027, gắn kết quả xử lý với việc đưa dự án vào triển khai hoặc thu hồi nguồn lực.

Báo Hànộimới tiếp tục thông tin về hội nghị.