Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị sẽ tập trung bàn thảo các nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm của thành phố.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tập trung xem xét, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; báo cáo nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất giai đoạn 2026-2030, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ nhu cầu chi đầu tư phát triển của thành phố; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và kết quả xử lý các dự án chậm triển khai trong và ngoài ngân sách; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận nội dung báo cáo tiến độ việc cụ thể hóa và kết quả triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các cơ chế, chính sách phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô.

Báo Hànộimới sẽ thông tin chi tiết nội dung hội nghị quan trọng này đến quý bạn đọc.