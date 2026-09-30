Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Hà

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường Ngọc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp tổ dân phố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động ổn định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Phường Ngọc Hà đã hoàn thành việc sắp xếp từ 77 tổ dân phố xuống còn 30 tổ dân phố, đồng thời kiện toàn các chi bộ và Ban Công tác Mặt trận tương ứng. Trong lĩnh vực giáo dục, 14 cơ sở giáo dục công lập được sắp xếp còn 5 trường, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm hoạt động dạy, học liên tục.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, phường Ngọc Hà thu ngân sách theo dự toán Thành phố giao đến ngày 25-9 đạt 155%. Công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo; trong 12 dự án có công tác giải phóng mặt bằng, 6 dự án đã hoàn thành, 2 dự án cơ bản hoàn thành. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 19-9, phường đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho 15.667 người, đạt 93,98% số đăng ký.

Phường cũng tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, tháo gỡ “5 điểm nghẽn” trên các lĩnh vực trật tự đô thị, giao thông, ngập úng, môi trường và an toàn thực phẩm. Hai vụ việc phức tạp, kéo dài nằm trong diện theo dõi của Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy liên quan điểm đất sát Trường Tiểu học Hoàng Diệu và vụ việc tại ngõ 279 Đội Cấn đã được tập trung giải quyết bằng phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương nhấn mạnh, sau 9 tháng, phường đã cơ bản vượt qua giai đoạn tập trung sắp xếp, ổn định tổ chức và đang chuyển sang yêu cầu cao hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bộ máy chỉ thực sự tinh gọn khi công việc được giải quyết nhanh hơn, chất lượng hơn và Nhân dân được phục vụ tốt hơn.

Trong 3 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương yêu cầu, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật tổ chức thực hiện theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Phường Ngọc Hà cũng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiếp tục giải quyết các vấn đề về đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và cải cách hành chính.

Cùng với đó, phường tiếp tục quan tâm giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, phát huy giá trị các di tích, không gian văn hóa đặc trưng như Thập Tam Trại, làng hoa Ngọc Hà, làng thuốc Đại Yên. Quốc phòng, an ninh, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và công tác tuyển quân năm 2027 cũng được xác định là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Thị Lan Hương đề nghị, đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, bám sát địa bàn, việc gì đã rõ phải triển khai ngay, nhiệm vụ đã giao phải theo đến cùng. Qua đó, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng cho năm 2027 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.