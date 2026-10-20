Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và báo cáo kết quả giải quyết công việc của Ban Thường vụ Đảng ủy giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ.

9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; chủ động cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo xử lý hơn 3.880 văn bản đến, ban hành 1.160 văn bản đi. Qua đó, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, phân công, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 1 đảng viên, 1 cuộc giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức đảng và giám sát qua báo cáo đối với 8 tổ chức đảng…

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo toàn diện việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương, Tỉnh ủy. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường giám sát thường xuyên, chú trọng tổ chức đảng, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và những lĩnh vực dễ phát sinh hạn chế, thiếu sót…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm 2026, thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra rất lớn. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng sau sắp xếp. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ; chủ động chuẩn bị công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để triển khai nhiệm vụ năm 2027.