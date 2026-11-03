Hội nghị lần thứ 53 Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: công tác tổ chức, xây dựng Đảng; Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm soát rủi ro, chi phí, phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng EPC thuộc Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; dự thảo nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất nội dung chương trình công tác tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc; dự thảo đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh; nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnhcác nội dung được đưa ra xem xét tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ, dự án trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Thống nhất chủ trương sẽ ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm soát rủi ro, chi phí, phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng EPC thuộc Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ khi chỉ thị được ban hành, vừa khuyến khích, vừa ràng buộc và phát huy trách nhiệm của các bên liên quan, không khoán trắng cho chủ đầu tư.

Đối với việc xây dựng nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo với phương châm mọi chính sách hỗ trợ đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công việc, bảo đảm 5 nguyên tắc: đúng vị trí, đúng nhu cầu, đúng phương thức, có đầu ra, có trách nhiệm.

Về dự thảo nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục bổ sung ngân hàng tên đường, xây dựng các nhóm phương án dựa trên 8 nguyên tắc: đảm bảo tên gọi phải tương xứng với tầm góc của nhân vật và quy mô tuyến đường; không trùng tên, không nhầm lẫn, dễ sử dụng; bảo tồn những địa danh lâu đời; có sự đồng thuận của nhân dân và hạn chế xáo trộn; tuyến đường có vị trí trung tâm kết nối với các khu vực quan trọng, quy mô lớn thì tên đường phải có giá trị biểu tượng và mức độ nhận diện cao hơn.