Hội nghị lần thứ 40 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: Tờ trình số 22-TTr/BTGTU, ngày 16/9/2026 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về ban hành quy định biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải tại các giải báo chí cấp quốc gia (sửa đổi, bổ sung); Tờ trình số 799-TTr/ĐUCA, ngày 14/9/2026 của Đảng ủy Công an tỉnh về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới; Tờ trình số 496-TTr/ĐU, ngày 18/9/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Tờ trình số 115-TTr/VPTU, ngày 20/9/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị, yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định để sớm ban hành.

Đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nội dung; khắc phục những nhiệm vụ, giải pháp còn trùng lặp, bảo đảm chỉ thị ngắn gọn, rõ trọng tâm.

Đối với Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ dự thảo, bảo đảm thống nhất với các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần rà soát, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, bảo đảm thống nhất, không chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Quy chế phải vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động đối ngoại vừa đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa quy trình, thủ tục.