Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum - người được chỉ định là Chủ tịch COP31, đã có bài phát biểu tại cuộc họp trù bị cấp bộ trưởng trước thềm COP31 ở Nadi, Fiji, vào ngày 7/10/2026. (Ảnh: XINHUA)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng là diễn giả thứ hai phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao COP31. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là động lực kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới, chủ động dành nguồn lực trong nước thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển nông nghiệp phát thải thấp.

Tại Lễ công bố sáng kiến P-CRAFT do Việt Nam khởi xướng, Phó Thủ tướng khẳng định sáng kiến nhằm kết nối người sản xuất và doanh nghiệp với thị trường, công nghệ và nguồn lực tài chính để phát triển các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản bền vững, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng mời các chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp,... tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả và huy động nguồn lực cho chuyển đổi.

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao sáng 17/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Việt Nam đang chủ động huy động nguồn lực nội tại cho công tác thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nông nghiệp phát thải thấp. Trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt, Phó Thủ tướng nêu một số đề xuất cụ thể.

Cùng ngày, tại gian triển lãm của Việt Nam ở COP31, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Tọa đàm cấp cao “Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”.