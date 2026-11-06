Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang. Đồng thời, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 10 tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong phần thảo luận, đại biểu tập trung phân tích tình hình tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, làm rõ những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm theo hướng sát thực tế, khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đối với dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, các đại biểu trao đổi về giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan…

Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế tháng 11 và tháng 12 theo hướng cụ thể, linh hoạt, có giải pháp bù đắp những lĩnh vực đạt thấp, phát huy dư địa của các ngành còn nhiều tiềm năng, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng công trình, dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Tập trung khởi công và đẩy nhanh thi công các dự án trọng điểm trong tháng 11, nhất là Khu công nghiệp Thanh An, các dự án thủy điện, điện mặt trời, nhà ở xã hội và chăn nuôi; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược triển khai dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Khẳng định Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang là hết sức quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2029, hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện trong tháng 12 nhằm kích cầu thương mại, dịch vụ, thu hút du khách; sớm xây dựng kịch bản tổ chức các lễ hội lớn trong năm 2027, đặc biệt là Lễ hội Hoa Ban, bảo đảm các hoạt động được tổ chức quy mô, bài bản, sáng tạo, mang dấu ấn riêng. Đối với lĩnh vực giáo dục, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu trước ngày 30/11.