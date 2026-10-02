Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; bí thư, chủ tịch UBND xã, phường….

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn đã công bố quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh gồm 2 tổ chức đảng và 42 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí; chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm 15 tổ chức đảng và 187 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí; chỉ định Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng những tháng cuối năm 2026. Trong đó, hội nghị nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải ngân vốn đầu tư, nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2026; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của Tỉnh ủy; xem xét điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Tỉnh ủy. Đồng thời, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đánh giá, 9 tháng qua tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó hoàn thành sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố; sắp xếp hệ thống giáo dục với sự đồng thuận cao; tiếp tục triển khai bài bản các quy định, chủ trương mới của Trung ương và của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 25 dự án tồn đọng kéo dài qua nhiều năm, góp phần khơi thông nguồn lực, chống lãng phí; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, sát dân, gần dân, nhiều xã, phường chủ động hơn trong kiến tạo phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ban, sở, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tinh thần đổi mới cách làm, tăng cường phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo chuyển biến rõ hơn trong những tháng cuối năm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giữ vững đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết xử lý tình trạng đùn đẩy, né tránh, gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải khắc phục khâu tổ chức thực hiện, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; rà soát, hoàn thiện quy chế, bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền. Về tăng trưởng, cần có cách làm mới, đột phá, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là các công trình hạ tầng trọng điểm; đồng thời tăng cường thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, FDI và các nhà đầu tư có tiềm lực để mở rộng quy mô nền kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu quan tâm tốt hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục, có giải pháp cụ thể đối với tình trạng thiếu giáo viên; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế…