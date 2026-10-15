Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài - Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Quốc hội chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Theo báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng năm 2026, cán bộ, đảng viên, công chức Đảng bộ Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Quốc hội cơ bản đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, đúng tiến độ, theo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tham mưu, phục vụ ngày càng hiệu quả, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của toàn Đảng bộ Quốc hội. Kỷ cương, kỷ luật hành chính và nền nếp làm việc tiếp tục được siết chặt.

Bên cạnh đó, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được quan tâm, triển khai bài bản; việc học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc theo quy định của Đảng; công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, cơ bản đúng quy định; cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội sẽ rà soát, hoàn thành tốt công việc theo kế hoạch công tác năm 2026, tăng cường chuyển đổi số trong công tác đảng; tổng kết công tác năm 2026 và xây dựng chương trình công tác năm 2027.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội đã thảo luận và thống nhất thông qua về mặt nguyên tắc đối với: Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng ủy Cơ quan, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030; Kế hoạch của Đảng ủy Cơ quan về thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUQH thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Kế hoạch số 77-KH/ĐUQH thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Công văn của Đảng ủy Cơ quan về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 73 - KH/ĐUQH, ngày 24/08/2026 của Đảng ủy Quốc hội thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/07/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm...

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Phùng Khánh Tài - Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Quốc hội - đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực chất các nghị quyết, văn bản quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quốc hội tại các chi bộ, bảo đảm toàn thể đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội đề nghị các chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực chất các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương và Đảng ủy Quốc hội; chắt lọc nội dung trọng tâm, điểm mới để phổ biến, gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các chi bộ quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời, chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng tiếp thu và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra, giám sát và văn bản cụ thể hóa nghị quyết, bảo đảm rõ nhiệm vụ, sản phẩm, đầu mối phụ trách và tiến độ thực hiện; lấy ý kiến các cấp có thẩm quyền trước khi ban hành, bảo đảm tính khả thi và đúng nguyên tắc.

Theo đồng chí Phùng Khánh Tài, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, do đó, các chi bộ và cơ quan tham mưu, giúp việc phải tập trung cao độ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2026, gắn với nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

* Ngay sau Hội nghị, trong chiều cùng ngày, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài đã tiếp tục chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ tháng 10/2026 với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội./.