Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nội dung Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Đảng bộ Cơ quan.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Theo đó, trong 9 tháng qua, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội nhận nhiều nhiệm vụ mới, đột xuất với yêu cầu hoàn thành gấp trong điều kiện có nhiều thay đổi về nhân sự. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cán bộ, đảng viên, công chức Đảng bộ Cơ quan đã nỗ lực, trách nhiệm, chủ động trong công việc, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra; triển khai tích cực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; góp phần vào thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các kỳ họp Quốc hội; phục vụ tốt các Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội sẽ rà soát, hoàn thành tốt công việc theo kế hoạch công tác năm 2026, tăng cường chuyển đổi số trong công tác đảng; tổng kết công tác năm 2026 và xây dựng chương trình công tác năm 2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Hội nghị cũng thông qua về mặt nguyên tắc đối với các văn bản cập nhật bổ sung của Đảng ủy Cơ quan gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan; Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết chuyên đề và định hướng của Đảng ủy Quốc hội về các mảng công tác liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên giáo, dân vận; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị cũng phổ biến, quán triệt một số văn bản quan trọng của Trung ương và Đảng ủy Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực chất các nghị quyết, văn bản quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quốc hội tại các chi bộ, bảo đảm toàn thể đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội đề nghị các chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực chất các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương và Đảng ủy Quốc hội. Chú trọng chắt lọc những nội dung cốt lõi, điểm mới để phổ biến đến cán bộ, đảng viên, gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng tiếp thu và tổ chức thực hiện.

Đối với các chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra, giám sát và văn bản cụ thể hóa nghị quyết, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm rõ nhiệm vụ, sản phẩm, đầu mối phụ trách và tiến độ thực hiện; đồng thời lấy ý kiến các cấp có thẩm quyền trước khi ban hành, bảo đảm tính khả thi và đúng nguyên tắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội đề nghị các chi bộ, cơ quan tham mưu, giúp việc phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2026, gắn với nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Tiếp đó, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài chủ trì họp giao ban định kỳ tháng 10 với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc.