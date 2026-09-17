Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất nội dung Báo cáo kết quả công tác Đảng tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 của Đảng bộ Cơ quan.

Theo đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy đã tích cực tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Các chi bộ tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ.

Đáng chú ý, 100% đảng viên đã cập nhật Sổ tay đảng viên điện tử và đóng đảng phí tháng 8/2026 qua ứng dụng theo quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, các đại biểu thống nhất đề nghị Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời đôn đốc các đảng bộ trực thuộc ban hành Quy chế hoạt động theo Quyết định số 167-QĐ/TW ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư.

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy khẩn trương xây dựng, tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn chấm điểm sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW; xây dựng tiêu chí, hướng dẫn triển khai mô hình “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt” trong Đảng bộ Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về công tác chuyển đổi số, Chi bộ Văn phòng Đảng ủyđôn đốc các cấp ủy trực thuộc tiếp tục hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ vận hành đồng bộ “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ Quốc hội (iCPV-Book); triển khai thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử (iCPV-HTTC); phối hợp với Văn phòng Quốc hội (đầu mối là Cục Chuyển đổi số) triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số chung của Đảng ủy Quốc hội.

Cùng với đó, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phối hợp tham mưu tổ chức làm việc với Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương, Viettel và các cơ quan tham mưu, giúp việc để xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 40-BC/VPĐU ngày 28/8/2026; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài nêu rõ, Hội nghị đã nghe phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quốc hội ban hành trong tháng 8 và đầu tháng 9/2026.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng thời, đề nghị các đảng ủy viên nắm chắc nội dung cốt lõi của các văn bản, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm đến các chi ủy, cán bộ, đảng viên trong các chi bộ, đảng bộ.

Hội nghị cũng thông qua về mặt nguyên tắc đối với các văn bản của Đảng ủy Cơ quan, gồm: Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan năm 2026; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030; Văn bản phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2026; Hướng dẫn về đánh giá cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc và Đoàn Thanh niên Quốc hội quý III/2026 thuộc Cơ quan Đảng ủy Quốc hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài giao Ban Thường vụ chỉ đạo Tổ công tác Văn phòng nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị, rà soát, bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9.

Tiếp đó, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài chủ trì họp giao ban định kỳ tháng 9 với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc.