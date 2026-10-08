Hội nghị lần thứ 13 Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ; trong đó, xem xét kết nạp đảng viên mới, kiện toàn cấp ủy cơ sở; kiện toàn Ban Chấp hành và bầu bổ sung chức danh Bí thư Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh.

Cho ý kiến đối với dự thảo phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (chỉnh sửa, bổ sung); kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo thông báo kết luận giám sát đối với Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy lần thứ 12. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII); việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở các nội dung được trình, Ban Thường vụ Đảng ủy thảo luận, thống nhất các nội dung theo thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bế Thanh Tịnh đề nghị: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh khẩn trương rà soát chương trình công tác năm, xác định những nội dung còn thiếu để bổ sung; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027, dự kiến trước các nhiệm vụ, hoạt động lớn để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đề nghị cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới''; lựa chọn 1 đảng bộ và 1 chi bộ tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo thực hiện điểm, qua đó rút kinh nghiệm và nhân rộng. Lựa chọn, chỉ đạo điểm để tạo mô hình cụ thể, thiết thực trong phong trào “Dân vận khéo”; xây dựng chi bộ sinh hoạt mẫu, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt đảng. Triển khai hiệu quả việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, tạo chuyển biến trong phương thức sinh hoạt, quản lý và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, rà soát, cân đối nguồn lực, kinh phí hoạt động từ nay đến cuối năm; tăng cường về cơ sở, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ; xây dựng chương trình dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên, cần đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực; phát huy vai trò của các tổ chức trong Đảng bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.