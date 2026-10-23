Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 403 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chỉ định Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 499 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 23/10/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Phan Đăng Toàn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy chúc mừng các đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả bầu cử thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bảo đảm đúng quy định.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Toàn.

Ngay sau hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử.