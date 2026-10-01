Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ xã Mường Nhà

Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Nhà.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; báo cáo giải quyết công việc của Ban Thường vụ Đảng ủy giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Đồng chí Vũ Văn Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên tham dự hội nghị.

9 tháng qua, Đảng ủy xã Mường Nhà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập các bản, kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm...

Về kết quả giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã (từ ngày 24/6 - 1/10): Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức 5 hội nghị, cho chủ trương vào một số nội dung; Thường trực Đảng ủy xã tổ chức 8 cuộc họp, cho chủ trương vào các nội dung trước khi đưa ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã; xây dựng, ban hành các văn bản theo yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Văn Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên và lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Nhà trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đại diện gia đình đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận; cho ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Mường Nhà; làm rõ kết quả, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Mường Nhà đã trao và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 và đợt 2/9/2026 cho 23 đảng viên. Trong đó, tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 18 đảng viên; truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.