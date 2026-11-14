Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2026

Dự hội nghị có Thiếu tướng Dương Văn Quang, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 1, Phó Chính uỷ Quân khu 1; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Nguyễn Công Khuê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý của cấp ủy cơ sở đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2026.

Báo cáo đánh giá tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, quy chế phối hợp công tác; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng và xây dựng khu vực phòng thủ.

Trọng tâm là lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức hội thi, hội thao; công tác hậu cần - kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác đạt hiệu quả tích cực…

Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều tiến bộ; đề cao dân chủ, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và khắc phục hiệu quả những khâu yếu, mặt yếu…

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang nhấn mạnh: Trong năm 2026, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ và đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã bám sát và thực hiện nghiêm, hiệu quả, thực chất các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chương trình công tác của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; lãnh đạo LLVT duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Công tác chính sách hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ Nhân dân đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT được quan tâm; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 1, Phó Chính uỷ Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của từng đồng chí cấp ủy viên. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.