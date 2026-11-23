Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân
Sáng 23-11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân...
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