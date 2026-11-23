Cùng dự có Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ công tác theo nguyên tắc, quy chế, quy định; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đã chỉ đạo tiến hành sửa đổi, bổ sung, hợp nhất, làm mới hệ thống quy chế (quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác) và chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Quân chủng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời (QLVT), quản lý điều hành bay (QLĐHB); theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình trên không, không để bị động, bất ngờ; thực hiện hiệu quả đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tập trung nghiêm túc kiểm điểm các tồn tại, khuyết điểm; nhận thức rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời xác định một số chủ trương, giải pháp khắc phục khuyết điểm. Cụ thể là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ; QLVT, QLĐHB; theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển và địa bàn trọng điểm, kịp thời báo cáo, xử trí chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ vì các tình huống trên không.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống; phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, giảm quân số khối cơ quan Quân chủng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đột phá trong công tác xây dựng lực lượng. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo sự chuyển biến thực chất về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của tất cả các tổ chức, các cấp, các ngành và mọi cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên coi trọng xây dựng Đảng bộ, cấp ủy các cấp, trước hết là Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư thực sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách và quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác của Đảng ủy Quân chủng; đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; trách nhiệm nêu gương.