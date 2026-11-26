Cùng dự hội nghị có Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị); Thiếu tướng Trần Đình Thọ, Cục trưởng Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị); đại diện Cục Tuyên huấn, Cục Quân lực, Văn phòng Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, đánh giá đúng những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy; không né tránh những hạn chế, khuyết điểm; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo với quan điểm khách quan, toàn diện, cụ thể và thái độ chân thành, xây dựng. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng TTG tiến hành kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026. Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ; đi sâu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những nội dung được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương gợi ý; xác định chủ trương, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng TTG trong công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng chí nhấn mạnh, sau kiểm điểm phải tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và toàn Đảng bộ Binh chủng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị sau hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân được gợi ý kiểm điểm bổ sung, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, chi bộ gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng TTG tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2026; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027 với tinh thần, quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn.