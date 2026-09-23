Hội nghị kiểm điểm tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài

Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cùng một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát hiểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát hiểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; đồng thời, phân tích làm rõ phương án, tiến độ xử lý đối với từng dự án; trọng tâm rà soát danh mục các dự án đã được báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương; trong đó, phân loại rõ các dự án đã xử lý xong; các dự án đã có phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện; các dự án chưa có phương án xử lý.

Hội nghị cũng xem xét tình hình triển khai, giải quyết vướng mắc một số dự án đô thị nhà ở thu tiền sử dụng đất năm 2026 và các dự án đô thị nhà ở đã có chủ trương đầu tư; dự án đã lựa chọn nhà đầu tư tạo nguồn thu năm 2027 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất với tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát, phân loại rõ từng dự án theo nhóm vướng mắc (GPMB, thủ tục đầu tư, nguồn vốn,…), xác định trách nhiệm và lộ trình xử lý. Đối với nhóm dự án kiến nghị các cơ quan Trung ương và dự án cần áp dụng cơ chế đặc thù giao các sở, ngành chủ trì phối hợp với các cơ quan Trung ương, Tòa án và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đảm bảo đúng đối tượng, đúng nguyên tắc và không gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với các dự án đã xác định hướng xử lý và đang trong quá trình rà soát, đề nghị các cơ quan chủ trì phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc về GPMB, thủ tục đầu tư, đất đai và nghĩa vụ tài chính. Định kỳ theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc dự án không bảo đảm điều kiện, khả năng tiếp tục triển khai, kịp thời tổng hợp, đề xuất phương án xử lý phù hợp theo quy định.

Để đảm bảo mục tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2026, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh công tác GPMB, hoàn thiện thủ tục giao đất, xác định giá đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đủ điều kiện. Đồng thời, tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thu hồi các khoản tiền sử dụng đất còn nợ, góp phần bảo đảm tiến độ và mục tiêu thu tiền sử dụng đất...

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thông tin, Ninh Bình là một trong những địa phương thực hiện khá tốt việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài và đã được Trung ương biểu dương, được nhiều địa phương trong cả nước học tập kinh nghiệm. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng tiến độ chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc rà soát các dự án tồn đọng kéo dài phải hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm từng trường hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và nguồn lực đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung xử lý các dự án còn khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, sớm đưa dự án đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu trong thời gian tới các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động rà soát, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý; xác định rõ từng nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm, góp phần đẩy nhanh việc giải quyết các dự án tồn đọng, sớm đưa các dự án đủ điều kiện vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án xử lý; xác định rõ những dự án cần bổ sung, dự án cần đưa ra khỏi danh sách hoặc tiếp tục áp dụng cơ chế, chính sách của Trung ương để báo cáo với các cơ quan Trung ương. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo nhiệm vụ được phân công tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý từng nhóm dự án, bảo đảm đúng quy định, nâng cao hiệu quả đầu tư và đưa các dự án đủ điều kiện sớm phát huy hiệu quả.

Để việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tiếp tục đạt hiệu quả cao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương không chỉ dừng ở việc tổng hợp khó khăn mà phải tập trung tìm giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án. Mỗi trường hợp phải làm rõ vướng mắc ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, nhà đầu tư còn khả năng thực hiện hay không và thời hạn giải quyết đến khi nào? Mục đích là khơi thông nguồn lực, không để thất thoát lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.