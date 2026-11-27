Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và các chương trình hành động, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2026 theo Quyết định số 625-QĐ/TU ngày 22/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, Đảng bộ có 19 chi bộ trực thuộc, 481 đảng viên.

Đảng ủy đã tổ chức 1 hội nghị Ban Chấp hành, 5 hội nghị Thường trực Đảng ủy và 3 hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Các hội nghị tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị sau thành lập.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, các chi bộ trực thuộc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2026.

Công tác lãnh đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan bảo đảm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của mỗi tổ chức, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Từ đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác an sinh xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao năm 2026.

Các chi bộ trực thuộc từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều phong trào thi đua được phát động hiệu quả, trong đó có việc triển khai thực hiện “Quỹ Vì người nghèo”. Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được chú trọng, đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đánh giá cao vai trò của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh cũng như nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh luôn đoàn kết, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sát với yêu cầu, phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện đến từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cán bộ được phân công nhiệm vụ.

Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định 661-QĐ/TW ngày 04/11/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố”.

Nguyễn Thị Thu Hà