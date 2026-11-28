Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu và chỉ đạo công tác kiểm điểm.

Quán triệt mục đích, yêu cầu và chỉ đạo công tác kiểm điểm, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan cũng như bảo vệ chính trị nội bộ. Mục đích của hội nghị không chỉ để đánh giá kết quả công tác trong năm mà quan trọng hơn là để nhìn nhận đúng những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế cho những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2027. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên cũng như của tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đồng thời đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện kiểm điểm với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và xây dựng, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, tránh hình thức, tránh sự nể nang và né tránh trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình. Mỗi tập thể, cá nhân cần kiểm điểm đúng kết quả và trách nhiệm của mình, nói rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, nhất là những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời phải xác định được hướng khắc phục cho năm 2027.

Quá trình kiểm điểm phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của cá nhân gắn với kết quả chung của cơ quan, đơn vị và tập thể, giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất.

Việc đánh giá xếp loại phải bảo đảm công tâm, khách quan, thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu và thực hiện đúng các nguyên tắc, tiêu chí, quy trình theo quy định.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao để hội nghị kiểm điểm đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí trong thời gian tới, nhất là năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh năm 2026; dự thảo Báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh năm 2026.

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy luôn xác định việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc là yêu cầu xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và kiện toàn tổ chức Đảng trong hệ thống MTTQ, các đoàn thể, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ phát sinh. Ban Thường vụ Đảng ủy đã quan tâm định hướng, cho ý kiến và đôn đốc các ban, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, cơ bản bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra…

Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận trên các lĩnh vực.

Nổi bật là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo.

Đồng chí Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo.

Đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo.

Đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.