Gia Lai được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027 từ 7 - 9/12.

Chiều 27/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Họp báo Chuỗi sự kiện bế mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027.

Từ ngày 7 - 9/12, tại Gia Lai diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027. Hội nghị ISOM là phiên họp đầu tiên nhằm thảo luận, xác định các ưu tiên và thông điệp xuyên suốt cho Năm APEC 2027, gắn liền với bản sắc địa phương.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên APEC, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), các đoàn quan sát viên và tổ chức quốc tế...

Hội nghị ISOM gồm 6 sự kiện chính: Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên của Năm APEC 2027; cuộc họp hẹp của 21 Trưởng SOM; cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC (CTI); phiên toàn thể của Hội nghị ISOM; họp báo thông tin kết quả Hội nghị ISOM; các hoạt động trải nghiệm bên lề, như khảo sát, trải nghiệm đời sống văn hóa, du lịch tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi họp báo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và vùng đất, văn hóa, kinh tế, tiềm năng của tỉnh Gia Lai nói riêng đến bạn bè quốc tế, phục vụ mục tiêu ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi khâu tổ chức, từ công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đến đón tiếp, bảo đảm an ninh và y tế. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, mến khách, bình yên, để các đại biểu và chuyên gia quốc tế có những trải nghiệm tốt đẹp trong thời gian lưu lại địa phương.

Bên cạnh đó, ngày 8/12, diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến có hơn 1.000 đại biểu tham dự. Hội nghị là dịp để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, các cơ hội hợp tác kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức hơn 140 hoạt động với 15 chuỗi sự kiện xuyên suốt năm. 10 năm 2026, toàn tỉnh đón 14,3 triệu lượt khách, tăng 24,6%; tổng thu từ khách du lịch đạt 31.310 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, toàn tỉnh ước đón 16 triệu lượt khách, tăng 29% so với năm 2025 và đạt 106,7% kế hoạch năm 2026; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2025 và đạt 103,1% kế hoạch năm 2026. Hội nghị tổng kết và Lễ Bế mạc Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 diễn ra vào ngày 6/12, dự kiến đón khoảng 2.500 đại biểu, khách mời.