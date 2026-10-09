Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp Vĩ tuyến 17 lần thứ IV-năm 2026

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Đ.V

Phát biểu khai mạc hội nghị, BSCK II Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh khái quát: Từ khi hình thành năm 2016, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa tỉnh đã từng bước trưởng thành cả về nhân lực, kỹ thuật và năng lực chuyên môn. Từ 165 thủ thuật trong năm đầu tiên, đến nay đã thực hiện hơn 12.000 thủ thuật. Đằng sau những con số đó là hàng nghìn người bệnh được cấp cứu, điều trị kịp thời; là những cơ hội được giữ lại sự sống, những gia đình được giữ lại người thân. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của sự phát triển y tế.

Hội nghị năm nay mang chủ đề “Dự phòng toàn diện, can thiệp chuyên sâu”, không chỉ là chủ đề khoa học, mà còn phản ánh cách tiếp cận ngày càng toàn diện trong y học hiện đại; không chỉ điều trị khi bệnh đã xảy ra, mà phải quản lý nguy cơ và dự phòng từ sớm; đồng thời khi cần can thiệp thì phải hướng tới chính xác hơn, chuyên sâu hơn và an toàn hơn.

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Đ.V

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Đ.V

Hội nghị được tổ chức theo hướng đa chuyên ngành, kết nối dự phòng bệnh lý tim mạch và đột quỵ với tim mạch can thiệp, điện quang can thiệp và đào tạo chuẩn hóa siêu âm tim và siêu âm tim thai. Đặc biệt, các ca can thiệp truyền hình trực tiếp được chọn làm hạt nhân của nhiều phiên hội thảo, gắn thảo luận chuyên môn với chính quá trình ra quyết định trên thực tế lâm sàng.

Với hơn 350 đại biểu tham dự, hơn 80 báo cáo khoa học, 20 phiên khoa học tại 4 không gian chuyên môn và 6 ca can thiệp truyền hình trực tiếp, hội nghị thực sự là một không gian học thuật cởi mở, thực chất và hữu ích.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị - Ảnh: Đ.V

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị Tim mạch can thiệp Vĩ tuyến 17 lần thứ IV là dịp để nhìn lại chặng đường 10 năm của Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, là cơ hội để các chuyên gia, thầy thuốc và đồng nghiệp cùng trao đổi, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối chuyên môn. Đồng chí đánh giá cao việc Bệnh viện đa khoa tỉnh duy trì hội nghị Tim mạch can thiệp Vĩ tuyến 17 qua các năm.

Từ Quảng Trị, hội nghị đã trở thành một điểm gặp gỡ, kết nối giữa các chuyên gia, các cơ sở y tế và đội ngũ thầy thuốc trong cả nước. Đây cũng là nguồn động viên đối với ngành Y tế Quảng Trị, đồng thời mở ra thêm những cơ hội hợp tác, trao đổi và phát triển chuyên môn trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Đ.V

Tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia, các bệnh viện, cơ sở đào tạo và đồng nghiệp trong cả nước; đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác chuyên môn.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với nền tảng 10 năm xây dựng, cùng sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc và sự đồng hành của các chuyên gia, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới; hội nghị Tim mạch can thiệp Vĩ tuyến 17 sẽ ngày càng được nâng tầm, trở thành cầu nối chuyên môn có uy tín giữa Quảng Trị với các trung tâm tim mạch, các bệnh viện và chuyên gia trong cả nước.

Thực hiện nghi thức khai mạc hội nghị - Ảnh: Đ.V

Và trên hết, những kết quả từ sự kết nối, hợp tác và phát triển đó sẽ được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho người bệnh: Được dự phòng tốt hơn, được cấp cứu kịp thời, được điều trị bằng những kỹ thuật ngày càng chuyên sâu và có thêm cơ hội được trở về với gia đình.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Đ.V