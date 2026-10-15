Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026 mở rộng hợp tác giữa chuyên gia hai nước

Chương trình được Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc bảo trợ; Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS) và Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS) đồng chủ trì. Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Bundang (SNUBH) và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) là các đơn vị đồng tổ chức.

Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Việt – Hàn 2026 có 12 phiên báo cáo khoa học ở ba hội trường, hai ca phẫu thuật trực tiếp và các phiên trình diễn kỹ thuật. Cơ cấu tổ chức này cho thấy hội nghị không chỉ là nơi giới thiệu kỹ thuật. Hai hội chuyên ngành giữ vai trò dẫn dắt nội dung chuyên môn; bệnh viện cung cấp môi trường lâm sàng và hạ tầng đào tạo; các tổ chức phát triển y tế và công nghệ góp phần kết nối tri thức, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa hai quốc gia.

Trong ngày 17/10, GS. BS. Heo Chan Yeong, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Phục hồi, BV Đại học Quốc gia Seoul - Bundang (SNUBH) trình bày báo cáo chính “Xu hướng mới nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc và triển vọng của thị trường y khoa thẩm mỹ Việt Nam”. Tiếp đó là bốn phiên chuyên môn tại ba hội trường song song: Hội trường 1 về phẫu thuật thẩm mỹ, Hội trường 2 về thủ thuật tiêm, kích thích sinh học và chỉ nâng, Hội trường 3 về laser và thiết bị năng lượng.

GS. BS. Heo Chan Yeong, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Phục hồi, BV Đại học Quốc gia Seoul - Bundang (SNUBH).

Ngày 18/10, Hội nghị chuyển sang quan sát kỹ thuật trực tiếp, với hai ca phẫu thuật được truyền tín hiệu trực tiếp từ phòng mổ tới Hội trường 1; các phiên trình diễn kỹ thuật tại Hội trường 2 và 3. Chiều 18/10, bên cạnh các phiên chuyên môn, Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Việt – Hàn 2026 dành không gian cho giới thiệu doanh nghiệp, kết nối hợp tác và trao đổi về các nội dung biên bản ghi nhớ. Hoạt động này có ý nghĩa rõ hơn khi được đặt sau chuỗi báo cáo khoa học, phẫu thuật trực tiếp và trình diễn kỹ thuật.

Theo các chuyên gia, Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Việt – Hàn 2026 mở ra nhiều hướng đi: Chương trình đào tạo liên tục, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu lâm sàng, đánh giá công nghệ, xây dựng quy trình hoặc phối hợp tổ chức các diễn đàn chuyên môn tiếp theo. Nhìn từ góc độ học thuật, giá trị quan trọng nhất của hoạt động kết nối là tạo một đường đi tiếp theo cho tri thức, hoặc dự án hợp tác cụ thể giữa các đơn vị Việt Nam và Hàn Quốc.