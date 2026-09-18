Hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 cập nhật tiến bộ trong lĩnh vực nhi khoa

Chiều 18/9, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 cập nhật các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực nhi khoa.

Dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc Hương.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa cho biết, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ then chốt, hợp tác và quan hệ quốc tế là nhiệm vụ không thể tách rời trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đưa nhiều kỹ thuật cao, phương pháp điều trị tiên tiến vào ứng dụng. Có nhiều lợi ích từ sự hợp tác và quan hệ quốc tế, nhiều kỹ thuật đã được chuyển giao, nhiều bệnh nhân được thụ hưởng cả về chuyên môn và vật chất từ các tổ chức quốc tế, phải kể đến như: Tổ chức Children Action (Thụy Sĩ), Les Lampions (Cộng hòa Pháp), Withus (Hàn Quốc), Smile Train (Hoa Kỳ), IPSAC (Hoa Kỳ)…

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa phát biểu. Ảnh: Quốc Hương.

Trong đó, sự tận tâm, nhiệt tình của các giáo sư, bác sĩ đến từ các bệnh viện đầu ngành trên thế giới mang đến chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn.

"Với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu vào điều trị cho bệnh nhân. Hôm nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế nhằm đánh giá những thành tựu khoa học kỹ thuật đã và đang được ứng dụng trong khám chữa bệnh ở các bệnh viện trong và ngoài nước.

Qua Hội nghị khoa học lần này, các nghiên cứu sẽ được các nhà khoa học trình bày, giúp chúng ta có cơ hội trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong định hướng phát triển chuyên môn", ông Khoa cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương, mở rộng hợp tác quốc tế và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật tim, tim mạch can thiệp, phẫu thuật dị tật bẩm sinh, hồi sức, lọc máu, tạo hình và nhiều lĩnh vực khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Hương.

"Mọi nghiên cứu, mọi kỹ thuật mới, mọi chương trình hợp tác cuối cùng phải hướng tới một mục tiêu rất cụ thể, người bệnh được hưởng lợi nhiều hơn, trẻ em Thanh Hóa được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê hương mình.

Tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động hợp tác khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế. Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các bệnh viện ở Trung ương, các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế đối với ngành Y tế Thanh Hóa nói chung và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nói riêng", ông Phong nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Tổ chức Les Lampions (Cộng hòa Pháp) đã ký kết hợp tác. Ảnh: Quốc Hương.

Tại hội nghị, các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học trình bày nhiều báo cáo chuyên môn về can thiệp sớm dị tật bán đốt sống bẩm sinh; phẫu thuật tạo hình mũi ở bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng; nguyên tắc và phương pháp điều trị biến dạng mũi; viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em; thực trạng chấn thương, chỉnh hình, bỏng, di chứng bỏng và bại não ở trẻ em tại Việt Nam và Thanh Hóa...

Các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày nhiều báo cáo chuyên môn. Ảnh: Quốc Hương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Tổ chức Les Lampions (Cộng hòa Pháp) ký kết hợp tác.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.