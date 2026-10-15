Hội nghị khoa học Phục hồi chức năng Việt Nam năm 2026: Thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong phục hồi chức năng

Sự kiện là diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật những tiến bộ chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong phục hồi chức năng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Hội nghị khoa học Phục hồi chức năng Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 15 –17/10. Đây là sự kiện khoa học thường niên có quy mô toàn quốc, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ và đội ngũ cán bộ y tế trong nước và quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực phục hồi chức năng.

Quang cảnh buổi Workshop tiền Hội nghị khoa học Phục hồi chức năng Việt Nam năm 2026

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các chuyên gia đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp và Việt Nam; tiêu biểu như GS. Apichana Kovindha (Đại học Chiang Mai, Thái Lan), PGS. Mantana Vongsirinavarat (Đại học Mahidol, Thái Lan), TS. Sung Kwang Hong (Bệnh viện Đại học Hallym Sacred Heart, Hàn Quốc), BS. Marie Christine Iliou (Bệnh viện Saint Joseph, Pháp), cùng các chuyên gia uy tín trong nước như PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Liên, BSCKII.BSNT. Nguyễn Thị Thanh Huyền và TS.BS. Nguyễn Tấn Dũng. Các chuyên đề mang đến những kiến thức chuyên sâu, cập nhật phương pháp đánh giá, can thiệp và quản lý người bệnh theo hướng toàn diện, cá thể hóa và dựa trên bằng chứng khoa học.

Lãnh đạo Hội Phục hồi chức năng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Phục hồi chức năng Việt Nam nhấn mạnh, vai trò ngày càng quan trọng của phục hồi chức năng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại. Việc tăng cường đào tạo, cập nhật tiến bộ khoa học và đẩy mạnh hợp tác quốc tế là những yếu tố then chốt nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng gia tăng. Chuỗi workshop tiền hội nghị không chỉ là cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, BSCKII. Nguyễn Trọng Thiện- Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng nhấn mạnh định hướng phát triển chuyên môn gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế. Đặc biệt, Bệnh viện chú trọng phát triển Khoa Phục hồi chức năng thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực đội ngũ y tế và triển khai các phương pháp điều trị chuyên sâu. Việc phối hợp tổ chức chuỗi workshop là cơ hội thiết thực để đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tiếp cận những tiến bộ mới, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu, từng bước nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng phục vụ người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng Bác sĩ CKII Nguyễn Trọng Thiện phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện C Đà Nẵng, Khoa Phục hồi chức năng đang từng bước khẳng định vai trò trong điều trị, phục hồi khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Khoa chú trọng xây dựng chương trình phục hồi chức năng cá thể hóa, đặc biệt đối với người bệnh sau đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống, các bệnh lý thần kinh – cơ xương khớp, rối loạn vận động, dáng đi, thăng bằng và phục hồi sau phẫu thuật.

Nổi bật trong hoạt động chuyên môn là việc ứng dụng máy kích thích từ xuyên sọ Neuro-MSX (Neurosoft), mở rộng các phương pháp can thiệp trong phục hồi chức năng thần kinh. Bên cạnh đó, hệ thống robot luyện tập dáng đi MRG-P100 HIWIN hỗ trợ quá trình tập luyện, phục hồi khả năng vận động cho người bệnh sau đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống và các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng đi lại. Việc kết hợp các thiết bị hiện đại với chương trình điều trị phù hợp từng người bệnh thể hiện định hướng phát triển phục hồi chức năng chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện.

Các đại biểu, chuyên gia trao đổi tại Hội nghị

Cùng với đầu tư trang thiết bị, Khoa Phục hồi chức năng chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn nhằm đưa các tiến bộ kỹ thuật vào thực hành. Chuỗi workshop là dịp để đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong nước và quốc tế, cập nhật phương pháp lượng giá, điều trị và khai thác hiệu quả các thiết bị hiện có, phù hợp với nhu cầu của từng người bệnh.

Bên cạnh hệ thống robot tập dáng đi và máy kích thích từ xuyên sọ, Khoa Phục hồi chức năng còn được trang bị robot hỗ trợ tập luyện chi trên, hệ thống thực tế ảo VRRS và hệ thống tập thăng bằng Gamma, bổ sung các phương tiện phục hồi vận động và luyện tập chức năng. Hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim phổi (CPET) và hệ thống niệu động học góp phần hoàn thiện năng lực thăm dò, lượng giá, gắn với các chủ đề phục hồi chức năng tim mạch và quản lý rối loạn chức năng đường tiểu dưới được trao đổi tại workshop. Việc kết hợp đầu tư công nghệ với cập nhật kiến thức chuyên môn tạo điều kiện xây dựng chương trình phục hồi chức năng cá thể hóa, hướng đến nâng cao khả năng sinh hoạt độc lập và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

"Với định hướng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh, phát triển các kỹ thuật phục hồi chức năng hiện đại, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực miền Trung và cả nước"- Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thiện chia sẻ thêm.

Sau chuỗi workshop tiền hội nghị, Hội nghị chính thức diễn ra trong hai ngày 16 –17/10 với nhiều phiên báo cáo chuyên sâu về phục hồi chức năng thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp, tim mạch – hô hấp, nhi khoa và các lĩnh vực trị liệu.