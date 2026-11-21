Sự kiện do Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về đột quỵ, cùng đông đảo cán bộ y tế các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Duyên

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An; PGS.TS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam; GS.TS Mai Duy Tôn - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai; cùng đại diện lãnh đạo ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị. Ảnh: An Duyên

Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung cập nhật kiến thức, tiến bộ mới trong chẩn đoán, cấp cứu và điều trị đột quỵ; chia sẻ kinh nghiệm triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời thảo luận những giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ sở y tế trong tiếp nhận, vận chuyển và điều trị người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai trình bày báo cáo “Chia sẻ các hoạt động phát triển mạng lưới đột quỵ khu vực phía Bắc”. Ảnh: An Duyên

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu đặc biệt, trong đó, thời gian can thiệp có ý nghĩa quyết định đến khả năng phục hồi và hạn chế di chứng cho người bệnh.

Tuy nhiên, tại Nghệ An, do địa bàn rộng, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế giữa khu vực đô thị, đồng bằng, miền biển và miền núi còn khác nhau, việc đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng điều trị chuyên sâu trong thời gian sớm nhất vẫn là thách thức.

Thực tế này đặt ra yêu cầu xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ đồng bộ, từ nhận diện dấu hiệu bệnh, kích hoạt báo động cấp cứu, vận chuyển, báo trước cho bệnh viện đến chẩn đoán hình ảnh, điều trị tái tưới máu và chuyển tuyến khi cần thiết.

Những năm qua, Nghệ An đã đạt được một số kết quả tích cực trong lĩnh vực này. Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã triển khai thường quy kỹ thuật tiêu sợi huyết và lấy huyết khối cơ học, được Hội Đột quỵ thế giới trao Giải thưởng Kim cương.

Vinh danh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đạt Giải thưởng Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới. Ảnh: An Duyên

Dịp này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa Yên Thành; Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu; Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc; Bệnh viện Đa khoa Tây Nam; Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An đã được trao chứng nhận năng lực thực hành kỹ thuật tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ não cấp.

Thông qua hội nghị, những kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi, cập nhật sẽ tiếp tục được lan tỏa trong thực hành, góp phần kết nối và phát triển mạng lưới cấp cứu, chẩn đoán và điều trị đột quỵ tại Nghệ An. Từ đó, để ngày càng nhiều người bệnh có cơ hội được tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp trong thời gian sớm nhất.