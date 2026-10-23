Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Hội Tim mạch Việt Nam; Bệnh viện Bạch Mai; các nhà tài trợ; lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ y tế đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh và đào tạo y khoa vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Sự phát triển của y học hiện đại đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống y tế, không chỉ về trình độ chuyên môn, năng lực chẩn đoán và điều trị mà còn về hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều yếu tố: phát triển nguồn nhân lực, đổi mới hoạt động chuyên môn, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý các cơ sở y tế. Đây vừa là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, vừa là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Y tế nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống khám, chữa bệnh.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 198, Bộ Công an, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam phát biểu tại hội nghị

GS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật các bệnh viện vùng Duyên hải Bắc Bộ mở rộng lần thứ VIII, năm 2026 là dịp để các cơ sở y tế trong vùng trao đổi những vấn đề chuyên môn đang đặt ra trong thực tiễn, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm triển khai kỹ thuật và phương pháp tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh. Với chương trình khoa học mở và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, hội nghị tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế tiếp cận những kiến thức mới, tham khảo các kinh nghiệm thực hành và nhận diện những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Đặc biệt, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện nhiều bệnh viện sẽ góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn, mở rộng cơ hội phối hợp giữa các đơn vị.

Đối với ngành Y tế Ninh Bình, việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cần được thực hiện trên cơ sở phát huy năng lực của các cơ sở y tế, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp chuyên môn và từng bước nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng. Trong quá trình đó, việc học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu các thành tựu khoa học và mở rộng hợp tác với các bệnh viện, chuyên gia, cơ sở đào tạo có ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các báo cáo khoa học tại hội nghị không chỉ tập trung vào kết quả đạt được mà còn làm rõ giá trị ứng dụng, những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, các khó khăn cần tháo gỡ và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở tham khảo để lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả hoạt động của mình.

Thông qua hội nghị lần này, các cơ sở y tế của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các bệnh viện trong khu vực nói chung sẽ có thêm cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường kết nối chuyên môn và tìm kiếm những hướng hợp tác phù hợp. Đây cũng là cơ sở để ngành Y tế tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và triển khai các giải pháp phát triển chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị có gần 90 báo cáo khoa học, được tổ chức thành phiên toàn thể và các phiên chuyên sâu, gồm: Nội khoa - Tim mạch, Ngoại khoa, Ung bướu - Cận lâm sàng, Điều dưỡng, Tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh - Chuyển đổi số và các lĩnh vực liên quan.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày thiết bị y tế ứng dụng công nghệ cao.

Nội dung các báo cáo tập trung cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch, đột quỵ, ung bướu và nhiều chuyên ngành khác; chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật, ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh. Bên cạnh đó, các vấn đề về chuyển đổi số, bệnh án điện tử, trí tuệ nhân tạo, quản lý chất lượng và đổi mới hoạt động bệnh viện cũng được đưa ra trao đổi, thảo luận.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tham gia với 13 báo cáo khoa học, thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn, từ nội khoa, tim mạch, đột quỵ, ngoại khoa, ung bướu đến điều dưỡng và chăm sóc người bệnh. Các báo cáo phản ánh kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình khám, chữa bệnh, đồng thời thể hiện sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế trong cập nhật kiến thức, phát triển chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Thông qua các phiên khoa học tại hội nghị nhằm tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi học thuật, tiếp cận những kết quả nghiên cứu mới, tăng cường hợp tác và thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình giao lưu, học hỏi, khẳng định vai trò của nghiên cứu khoa học trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.