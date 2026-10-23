Chiều 23-10, Sở Y tế Khánh Hòa phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội nghị khoa học Dược bệnh viện - tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của gần 100 bác sĩ, dược sĩ đến từ các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi các nội dung như: Liệu pháp dược lý trên cơ sở incretin trong điều trị béo phì và tiểu đường; thực hành công tác dược lâm sàng trong hội chẩn kháng sinh; đánh giá hiệu quả của việc chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm, truyền sang đường uống. Đồng thời, nêu các giải pháp hạn chế sai sót khi sử dụng thuốc có cảnh báo cao; công tác quản lý các thuốc phải kiểm soát đặc biệt; các vấn đề liên quan đến thuốc trong thực hành.

Hội nghị là diễn đàn để đội ngũ cán bộ y tế cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý dược, dược lâm sàng và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc và chất lượng điều trị cho người bệnh.