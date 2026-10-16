Hội nghị Khoa học Điều dưỡng - Hộ sinh Quốc tế lần thứ I tại Thanh Hóa

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu đến từ hơn 50 đơn vị trong nước và quốc tế, với 9 phiên khoa học chuyên sâu và hơn 50 báo cáo khoa học, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng - hộ sinh.

Đây là lần đầu tiên một hội nghị khoa học quốc tế quy mô lớn được tổ chức chuyên biệt cho lĩnh vực điều dưỡng - hộ sinh, trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và tăng cường hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng hội nghị.

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong việc tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ chuyên môn; đồng thời mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và thực hành chăm sóc sức khỏe.

Theo PGS.TS Lê Đình Tùng, giá trị của một hội nghị khoa học không chỉ nằm ở những kết quả nghiên cứu được công bố mà quan trọng hơn là khả năng đưa tri thức khoa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng hợp tác mới, tạo động lực phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế cho đội ngũ điều dưỡng - hộ sinh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày nhiều tham luận, cập nhật những mô hình đào tạo, quản lý và thực hành chăm sóc tiên tiến.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị tạo điều kiện để các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên và nhân viên y tế tiếp cận những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế; đồng thời công bố, chia sẻ các kết quả nghiên cứu của đội ngũ điều dưỡng - hộ sinh trong nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị cũng hướng tới tăng cường liên kết giữa nhà trường, bệnh viện và các hội nghề nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe.