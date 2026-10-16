Ngày 16/10, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học Điều dưỡng – Hộ sinh Quốc tế lần thứ I tại Phân hiệu Thanh Hóa.

Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu đến từ hơn 50 đơn vị trong nước và quốc tế, với 9 phiên khoa học chuyên sâu và hơn 50 báo cáo khoa học, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng – hộ sinh.

Trong bối cảnh y học hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, cùng với những tiến bộ của khoa học công nghệ và xu thế hội nhập quốc tế, yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng trở nên cấp thiết.

Các đại biểu dự Hội nghị Khoa học Điều dưỡng – Hộ sinh Quốc tế lần thứ I. Ảnh: Ngọc Hưng.

Trong tiến trình đó, đội ngũ điều dưỡng và hộ sinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ trực tiếp chăm sóc người bệnh mà còn góp phần bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hướng tới chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chất lượng của một hệ thống y tế không chỉ được thể hiện qua những thành tựu trong chẩn đoán, điều trị mà còn được khẳng định bằng chất lượng chăm sóc, sự tận tâm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên y tế.

Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực thực hành, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều dưỡng – hộ sinh là yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của ngành y tế.

Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu đến từ hơn 50 đơn vị trong nước và quốc tế. Ảnh: Ngọc Hưng.

Phát biểu chào mừng Hội nghị Khoa học Điều dưỡng – Hộ sinh Quốc tế lần thứ I, PGS.TS. Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách Phân hiệu Thanh Hóa cho biết, trải qua 125 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y Hà Nội luôn khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu y khoa hàng đầu của cả nước. Phát huy truyền thống đó, nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Hội nghị Khoa học Điều dưỡng – Hộ sinh Quốc tế lần thứ I được tổ chức tại Phân hiệu Thanh Hóa hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi những kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các tiến bộ chuyên môn, mà còn là cơ hội tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và thực hành chăm sóc sức khỏe.

PGS.TS. Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách Phân hiệu Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Ngọc Hưng.

"Tôi cho rằng, giá trị của một hội nghị khoa học không chỉ nằm ở những kết quả nghiên cứu được công bố, mà quan trọng hơn là khả năng đưa những tri thức khoa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Kỳ vọng Hội nghị sẽ mở ra những hướng hợp tác mới, tạo động lực phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế cho đội ngũ Điều dưỡng – Hộ sinh.

Đối với Phân hiệu Thanh Hóa, Hội nghị cũng là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Y Hà Nội, từng bước xây dựng Phân hiệu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu và kết nối thực hành y khoa có chất lượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế của tỉnh Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước", ông Tùng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, TS. Lại Vũ Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế phát biểu, tham dự Hội nghị hôm nay, đại diện cho các Vụ/Cục chức năng của Bộ Y tế, tôi xin hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội nghị khoa học quốc tế này. Với vai trò dẫn dắt, trụ cột của một trường trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực sức khỏe, Trường Đại học Y Hà Nội nên khuyến khích việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế để tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ học thuật trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Điều dưỡng – Hộ sinh.

TS. Lại Vũ Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế phát biểu. Ảnh: Ngọc Hưng.

Trên thực tế, ngành Điều dưỡng và Hộ sinh ngày càng chứng minh không chỉ giữ vai trò trụ cột trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn là lời giải tốt nhất về kinh tế y tế trong cung ứng dịch vụ, là thước đo chất lượng, sự an toàn và lòng nhân ái của hệ thống y tế.

"Tôi mong muốn chúng ta hãy nhìn nhận Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ I này không đơn thuần là một sự kiện hàn lâm. Đây chính là một diễn đàn mở thực tế và giàu tính kết nối, nơi thầy và trò Điều dưỡng – Hộ sinh HMU cùng ngồi lại với các chuyên gia trong và ngoài nước để trao đổi, học hỏi và cập nhật những xu hướng, bằng chứng nghiên cứu mới nhất trên thế giới để ứng dụng ngay vào thực hành lâm sàng.

Các thế hệ đi trước truyền lại kinh nghiệm, ngọn lửa đam mê nghiên cứu cho các bạn trẻ, và các thế hệ trẻ mang đến những góc nhìn mới, sự năng động của thời đại số, nâng cao vai trò, tiếng nói độc lập và vị trí không thể thay thế của người Điều dưỡng – Hộ sinh trong đội ngũ y tế đa ngành", TS. Lại Vũ Kim nhấn mạnh.

ThS. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam trân trọng chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học Điều dưỡng – Hộ sinh Quốc tế lần thứ I. Ảnh: Ngọc Hưng.

Thay mặt Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, ThS. Phạm Đức Mục trân trọng chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học Điều dưỡng – Hộ sinh Quốc tế lần thứ I; đồng thời đánh giá cao vai trò tiên phong của Nhà trường, Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong công tác đào tạo, ứng dụng công nghệ và gắn kết lý thuyết với thực hành lâm sàng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn dựa trên bằng chứng, kỹ năng số và tư duy nghiên cứu trong kỷ nguyên mới, ông kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chuẩn đầu ra, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng chăm sóc, khẳng định vị thế của ngành Điều dưỡng Việt Nam.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày nhiều tham luận, cập nhật những mô hình đào tạo, quản lý và thực hành chăm sóc tiên tiến. Một số chủ đề đáng chú ý như: "Giao thoa giữa đổi mới và lòng nhân ái: Ứng dụng thực tế ảo nhập vai và các can thiệp gợi nhớ ký ức nhằm chuyển đổi chăm sóc, điều dưỡng"; "Tầm nhìn chiến lược và tư duy tương lai: Phát triển bền vững trong bối cảnh VUCAD"; "Chăm sóc cảm xúc người bệnh: Cách tiếp cận mới trong thực hành điều dưỡng"...

Với 9 phiên khoa học chuyên sâu và hơn 50 báo cáo khoa học, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng – hộ sinh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị tạo điều kiện để các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên và nhân viên y tế tiếp cận những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế; đồng thời công bố, chia sẻ các kết quả nghiên cứu của đội ngũ điều dưỡng – hộ sinh trong nước.

Hội nghị cũng hướng tới tăng cường liên kết giữa nhà trường, bệnh viện và các hội nghề nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn người bệnh, phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng – hộ sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành y tế và nâng cao vị thế của lĩnh vực này trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.