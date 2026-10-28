Hội nghị Khoa học chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21: Chăn nuôi bền vững - Yêu cầu chiến lược của ngành chăn nuôi

Các đại biểu dự lễ khai mạc hội nghị.

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) được tổ chức từ ngày 28 đến 31-10, tại Hà Nội với chủ đề “Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production”.

Với hơn 1.111 bài báo khoa học được Ban Tổ chức lựa chọn, AAAP 2026 là diễn đàn quan trọng để chia sẻ tri thức, cập nhật tiến bộ khoa học – công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm giải pháp phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững hơn.

Biến đổi khí hậu, dịch bệnh, áp lực môi trường và cạnh tranh thị trường đang đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ đối với ngành chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, AAAP 2026 lựa chọn chủ đề “Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production”, hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới chính sách và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường, tăng cường an toàn sinh học và phúc lợi động vật.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026 phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026, việc đăng cai hội nghị không chỉ là niềm vinh dự mà còn khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng chăn nuôi khu vực. Ông kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, định hướng đầu tư xanh và tăng cường đồng thuận giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi về định hướng phát triển ngành.

Được tổ chức hai năm một lần từ năm 1980, luân phiên tại các quốc gia thành viên, AAAP là diễn đàn thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong chăn nuôi. Việt Nam từng đăng cai hội nghị lần thứ 13 năm 2008, với 1.270 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc tiếp tục đăng cai AAAP 2026 mở ra cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tăng cường hội nhập, tiếp cận các xu hướng mới và kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, hướng tới phát triển hiệu quả, có trách nhiệm và bền vững.

Kết nối khoa học, công nghệ và thị trường

Một gian hàng của Viện Chăn nuôi thú y Việt Nam trưng bày, giới thiệu bền lề hội nghị.

Một trong những điểm nhấn của AAAP 2026 là không gian trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ và kết nối doanh nghiệp tại tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Mở cửa miễn phí từ ngày 28 đến 30-10, khu trưng bày quy tụ hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trong nước, quốc tế.

Các sản phẩm, thiết bị, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và giải pháp công nghệ được giới thiệu tại sự kiện tạo cơ hội để khách tham quan tiếp cận những tiến bộ mới, gặp gỡ chuyên gia, nhà cung ứng và đối tác tiềm năng, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh.

Sự kết hợp giữa diễn đàn học thuật và không gian kết nối doanh nghiệp giúp AAAP 2026 mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị chăn nuôi.

Vinh danh đóng góp khoa học, khuyến khích thế hệ nghiên cứu trẻ

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức dự kiến hướng tới công bố các giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho khoa học chăn nuôi và khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ: Giải Đặc biệt Cống hiến Xuất sắc vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội nghị AAAP 21; Giải Lãnh đạo Khoa học Xuất sắc vinh danh PGS, TS Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban Khoa học Hội nghị…

Hoạt động vinh danh không chỉ ghi nhận thành quả nghiên cứu mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học cho ngành chăn nuôi trong tương lai.