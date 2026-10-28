Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á Úc 2026 bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) tại Hà Nội ngày 28/10.

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) do Hội Chăn nuôi Việt Nam chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Thành phần tham gia gồm các nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh, sinh viên, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi cùng những ngành liên quan.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam kỳ vọng AAAP 2026 thống nhất nhận thức và đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ, chính sách cho phát triển chăn nuôi bền vững.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch hội nghị, cho biết AAAP 2026 có 1.400 đại biểu đăng ký tham dự đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 1.111 bài báo khoa học được lựa chọn. Theo ông Dương, đây là một trong những kỳ hội nghị AAAP có số lượng đại biểu đăng ký và bài báo khoa học lớn nhất từ trước đến nay.

Hiệp hội các Hội Chăn nuôi châu Á và châu Đại Dương được thành lập năm 1980, tổ chức hội nghị khoa học định kỳ hai năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập hiệp hội năm 1992 thông qua Hội Chăn nuôi Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai hội nghị, sau kỳ hội nghị lần thứ 13 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2008, với chủ đề về chăn nuôi và vai trò của kinh tế nông hộ trong nền kinh tế toàn cầu. Tại lễ bế mạc kỳ hội nghị lần thứ 20 ở Melbourne, Australia vào tháng 7/2024, đoàn Việt Nam đã chính thức tiếp nhận cờ đăng cai kỳ hội nghị năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính, có vai trò quyết định đối với phát triển chăn nuôi bền vững.

Đề cập những thách thức về dịch bệnh, môi trường và chăn nuôi nông hộ

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi, được xác định là lợi thế quốc gia và là lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Chăn nuôi gắn với bảo đảm an ninh dinh dưỡng, sinh kế nông dân và hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chăn nuôi Việt Nam đóng góp khoảng 27% trong ngành nông nghiệp, cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu trong nước và bước đầu có sản phẩm xuất khẩu. Ông dẫn số liệu quy mô đàn lợn đứng thứ sáu, đàn thủy cầm đứng thứ hai thế giới về số lượng đầu con; sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp, thuốc và sinh phẩm thú y thuộc nhóm đầu các nước Đông Nam Á.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết trên 90% đầu tư cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi đến từ khu vực kinh tế tư nhân. Nhà nước tập trung hỗ trợ thông qua chính sách thuế, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và các điều kiện phát triển sản xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông nêu các khó khăn của ngành, gồm không gian sản xuất hạn chế, điều kiện khí hậu và địa lý gây trở ngại cho kiểm soát dịch bệnh, phần lớn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu. Các yêu cầu về giảm phát thải khí nhà kính, an toàn thực phẩm, phúc lợi vật nuôi và sự thay đổi của thị trường thực phẩm cũng được đặt ra trong quá trình phát triển.

Đối với chăn nuôi nông hộ, Thứ trưởng đề cập sự thu hẹp cơ hội sản xuất, kinh doanh của các hộ và doanh nghiệp vừa và nhỏ trước sức ép cạnh tranh giữa các khu vực kinh tế. Ông cho biết, giai đoạn 2020 đến 2025, tỷ trọng đàn lợn thuộc khu vực chăn nuôi nông hộ giảm từ 70% xuống dưới 30% tổng đàn.

Thứ trưởng nhấn mạnh phát triển chăn nuôi bền vững cần đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến con người, môi trường và vật nuôi, trên các phương diện kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái và phúc lợi động vật. Những giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách cần được triển khai đồng bộ, có sự chia sẻ, hợp tác giữa các quốc gia.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện để chăn nuôi Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập với khu vực, thế giới; xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính của quá trình phát triển.

Cũng tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Xuân Dương đề cập cụ thể dịch tả lợn châu Phi, biến đổi khí hậu, phát thải khí nhà kính và sức ép cạnh tranh đối với chăn nuôi nông hộ, doanh nghiệp truyền thống. Ông đồng thời nêu tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các xu hướng thực phẩm mới đối với mô hình, phương thức chăn nuôi.

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết chủ đề “Chăn nuôi bền vững” được lựa chọn trên cơ sở đồng thuận của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Ban tổ chức mong muốn hội nghị thống nhất nhận thức, đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách phục vụ phát triển ngành trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á Úc lần thứ 21.

Hơn một nghìn bài báo khoa học và 14 nhóm chuyên đề

Chương trình khoa học AAAP 2026 được tổ chức theo 14 nhóm chuyên đề, gồm di truyền và giống vật nuôi; dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi; sinh lý và sinh sản động vật; sức khỏe vật nuôi; khoa học về lợn; khoa học về gia cầm; khoa học về gia súc nhai lại; chăn nuôi động vật khác; khoa học sản phẩm chăn nuôi; môi trường chăn nuôi; quản trị số và chăn nuôi thông minh; chăn nuôi nông hộ; thú cưng và động vật cảnh; phúc lợi động vật.

Các nội dung trao đổi bao quát từ giống, dinh dưỡng, sức khỏe đàn vật nuôi đến tổ chức sản xuất, xử lý chất thải, ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong quản lý trang trại. Chương trình cũng dành các chuyên đề riêng cho sinh kế nông hộ, vật nuôi cảnh và tiêu chuẩn phúc lợi động vật.

Tham gia phiên báo cáo chính, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trình bày chủ đề “Chuyển đổi ngành chăn nuôi vì tương lai bền vững, từ tầm nhìn khoa học đến hành động chung”. Báo cáo đề cập vai trò của khoa học, công nghệ và sự phối hợp giữa các bên trong đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Giáo sư Julius van der Werf, chuyên gia di truyền và chọn giống vật nuôi tại Đại học New England, Australia, trình bày về phát triển các chương trình chọn giống vật nuôi bền vững nhằm nâng cao tiến bộ di truyền.

Giáo sư Ermias Kebreab, Đại học California, Davis, Hoa Kỳ, tham gia với chủ đề sản xuất chăn nuôi thông minh với khí hậu, tích hợp dinh dưỡng, công nghệ và tính bền vững. Nội dung tập trung vào các hướng tiếp cận nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời giảm tác động môi trường.

Các báo cáo khoa học được bố trí tại năm phòng hội thảo. Bên cạnh các phiên báo cáo trực tiếp và poster, chương trình có các hội thảo chuyên đề với sự tham gia của doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ, giải pháp sản xuất và ứng dụng thực tiễn. Các hoạt động này tạo điều kiện để viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trao đổi nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

AAAP 2026 hướng tới xây dựng Thông điệp Hà Nội về chăn nuôi bền vững, kêu gọi tăng cường hợp tác vì sinh kế người chăn nuôi, phúc lợi vật nuôi và bảo vệ môi trường.

Hướng tới Thông điệp Hà Nội với ba mục tiêu và mười cam kết

Tại AAAP 2026, ban tổ chức đặt mục tiêu xây dựng Thông điệp Hà Nội về chăn nuôi bền vững, gửi tới các chính phủ, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi.

Ban tổ chức cho biết thông điệp hướng tới ba mục tiêu liên quan đến con người, vật nuôi và môi trường. Đối với con người, mục tiêu gồm bảo đảm an ninh lương thực, dinh dưỡng, cải thiện sinh kế và nâng cao phúc lợi xã hội. Đối với vật nuôi, các nội dung tập trung vào bảo vệ sức khỏe, nâng cao phúc lợi và quản lý có trách nhiệm nguồn gen. Mục tiêu môi trường gồm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì hệ sinh thái và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các mục tiêu này, thông điệp dự kiến đề xuất bốn trụ cột chiến lược. Trụ cột kinh tế hướng đến nâng cao giá trị, năng suất và hiệu quả sản xuất. Trụ cột xã hội đề cập công bằng, bình đẳng và sự tham gia của các bên. Trụ cột môi trường tập trung vào sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tăng khả năng chống chịu. Trụ cột vật nuôi bao gồm sức khỏe, phúc lợi và duy trì đa dạng di truyền.

Trên cơ sở đó, mười cam kết dự kiến được đưa vào thông điệp gồm phát triển nguồn gen vật nuôi; bảo đảm dinh dưỡng bền vững; thúc đẩy cách tiếp cận Một sức khỏe; bảo vệ sức khỏe và phúc lợi động vật; phát triển chăn nuôi tuần hoàn; đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trao quyền cho người nông dân; xây dựng chuỗi giá trị có trách nhiệm; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tăng cường hợp tác đa bên.

Ban tổ chức hướng tới việc chuyển các cam kết thành hành động thông qua mở rộng quan hệ đối tác, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy quản trị dữ liệu và huy động nguồn lực đầu tư.

Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch tham quan gian hàng trưng bày tại Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á Úc lần thứ 21 (AAAP 2026).

Trưng bày công nghệ và giải thưởng khoa học

Trong khuôn khổ hội nghị, không gian trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ và kết nối doanh nghiệp được tổ chức tại tầng một Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mở cửa miễn phí từ ngày 28 đến 30/10.

Khu trưng bày quy tụ hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trong nước, quốc tế. Các đơn vị giới thiệu sản phẩm, thiết bị, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và giải pháp công nghệ; đồng thời trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà cung ứng, đối tác và khách tham quan.

Ban tổ chức công bố các giải thưởng ghi nhận đóng góp cho khoa học chăn nuôi và khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ. Giải Đặc biệt Cống hiến Xuất sắc dự kiến vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch hội nghị; Giải Lãnh đạo Khoa học Xuất sắc dự kiến vinh danh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban Khoa học hội nghị.

Các giải thưởng Báo cáo Khoa học được trao cho những công trình xuất sắc ở 2 hạng mục báo cáo miệng (Oral) và báo cáo poster khoa học (Scientific Poster), với cơ cấu mỗi hạng mục gồm 1 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba. Bên cạnh đó, giải thưởng Nhà khoa học trẻ Xuất sắc (Young Scientist Awards) dự kiến trao khoảng 40 giải thưởng cho các nghiên cứu viên trẻ có thành tích và đóng góp nghiên cứu nổi bật.

Phạm Thông