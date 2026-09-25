Hội nghị kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn phường Tân Phong

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí: Mùa A Trừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; UBND, Uỷ ban MTTQ, các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND phường; tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản; đại diện các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ban quản lý chợ đầu mối, các bếp ăn tập thể trong và ngoài địa bàn phường...

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Tân Phong báo cáo hoạt động sản xuất của hội viên trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong những năm qua, việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã phát triển theo hướng tích cực; từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự cung tự cấp sang sản xuất quy mô lớn, sản xuất hàng hóa tập trung. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích năm 2025 đạt 112 triệu đồng/ha/năm, các vùng sản xuất chuyên canh đạt trên 220 triệu đồng/ha/năm.

Lãnh đạo UBND phường Tân Phong phát biểu tại hội nghị.

Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, phường đã ban hành nghị quyết, xây dựng đề án về “phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn phường giai đoạn 2026 – 2030”; thành lập Chi hội Nông nghiệp hữu cơ phường Tân Phong; chỉ đạo Hội Nông dân phường đồng hành, tạo điều kiện để các hội viên vay vốn mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng ngành nghề kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Theo tổng hợp, hiện nay cơ quan chuyên môn đang quản lý 30 cơ sở cung cấp thực phẩm cho các cơ sở có nhu cầu cung ứng (chủ yếu là cung ứng cho các trường học); tuy nhiên việc xác định nguồn thực phẩm đầu vào sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, truy xuất nguồn gốc còn gặp khó khăn, cần có sự liên kết, đảm bảo giữa các đơn vị sản xuất, cung ứng và tiêu thụ.

Đại biểu tham quan các sản phẩm do hội viên nông dân phường Tân Phong sản xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung về: cung ứng sản phẩm rau, thịt ra thị trường; trồng, chăm sóc rau theo hướng hữu cơ; truy xuất nguồn gốc thực phẩm đưa vào bếp ăn trường học…

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Mùa A Trừ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các điểm cung ứng thực phẩm trên địa bàn; tăng cường phối hợp với hội nông dân để hướng dẫn các hộ sản xuất thực hiện đúng quy trình, bảo đảm sản phẩm đủ điều kiện tham gia các kênh tiêu thụ ổn định.

Đồng chí Mùa A Trừ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại hội nghị.

Các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú thường xuyên thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể lựa chọn nguồn cung ứng có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết hợp tác sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã ký kết biên bản thoả thuận ghi nhớ hợp tác sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.