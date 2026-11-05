Hội nghị kết nối giao thương thủy sản Việt Nam - Hàn Quốc 2026 tại Busan (Hàn Quốc)

Sự kiện mang chủ đề “Nâng tầm đối tác và mở rộng thị trường” nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp thủy sản hai nước.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác doanh nghiệp của tỉnh; ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP; ông Jang Ok-jin, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Thủy sản Hàn Quốc (KFTA), 14 doanh nghiệp Việt Nam sang tham dự Hội chợ Quốc tế Thủy sản và Nghề cá Busan (BISFE) và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực thủy sản.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan nhấn mạnh mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã tạo nền tảng vững chắc cho giao thương.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan phát biểu.

Hàn Quốc hiện là một trong 5 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đồng thời Việt Nam là nguồn cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho thị trường Hàn Quốc. Sự kiện cũng đánh dấu chặng đường nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam với hơn 10 năm liên tục đồng hành cùng Hội chợ Thủy sản Quốc tế Busan.

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp thủy sản hai nước còn nhiều dư địa, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp thủy sản hai nước gặp gỡ, mở rộng hơn nữa hợp tác về nguồn nguyên liệu, công nghệ chế biến sâu, trở thành đối tác bổ trợ cho nhau trong chuỗi cung ứng, cùng khai thác các thị trường mà Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại tự do.

Tổng Thư ký VASEP Nguyễn Hoài Nam phát biểu.

Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), ông Nguyễn Hoài Nam đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh về ngành thủy sản Việt Nam và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, VASEP đã tích cực quảng bá Triển lãm Thủy sản Quốc tế VIETFISH, mời gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đến tham quan, kết nối nhằm tìm kiếm những nguồn cung ứng chất lượng, an toàn và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu tiềm năng hợp tác to lớn của tỉnh Quảng Ninh - một trong những trung tâm nuôi trồng và chế biến thủy hải sản trọng điểm tại miền Bắc Việt Nam.

Với lợi thế hơn 250 km đường bờ biển, cùng hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ gồm cảng biển, sân bay quốc tế và Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh mở ra dư địa hợp tác và thu hút đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp thủy sản tại Busan.

Giám đốc Điều hành KFTA Jang Ok-jin phát biểu.

Giám đốc Điều hành KFTA Jang Ok-jin cho rằng Việt Nam sở hữu năng lực sản xuất và chế biến thủy sản mang tầm quốc tế. Trong khi đó, Hàn Quốc có hệ thống phân phối nhanh chóng, hiệu quả dựa trên chất lượng sản phẩm được chứng nhận, cùng với thị trường thực phẩm tiện lợi đang phát triển mạnh mẽ.

Ông Jang bày tỏ tin tưởng rằng khi những thế mạnh của hai nước được kết hợp và phát huy, đây sẽ trở thành động lực vững chắc thúc đẩy ngành thủy sản của cả hai quốc gia cùng phát triển.

Đại biểu tham dự phiên giao thương B2B.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên giao thương B2B (Business Matching) đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của Hiệp hội VASEP cùng các doanh nghiệp uy tín như Viet Ocean, Kiên Cường, Thuận Phước, Đại Nam, Việt Trương, Huy Nam, Liên Việt Green...

Các doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến đa dạng các sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cao như tôm, mực, bạch tuộc, chả cá, surimi, các loại cá biển (cá bơn, cá sòng, cá hồi, cá thu) cùng nhóm sản phẩm giá trị gia tăng và chế biến sẵn (RTE).

Toàn cảnh Hội nghị.

Hoạt động kết nối trực tiếp tại bàn giúp các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác nhập khẩu chiến lược và từng bước thâm nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm Hàn Quốc.

Hội nghị không chỉ góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản song phương mà còn mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ chế biến và nuôi trồng thủy sản bền vững giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và các địa phương Việt Nam trong tương lai.

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Ngành thủy sản Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 11,3 tỷ USD năm 2025 và 9,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Trong đó, Hàn Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 723 triệu USD (tăng 5,1%) và xuất khẩu sang Việt Nam 184 triệu USD. Trong quan hệ song phương, Việt Nam là đối tác thủy sản quan trọng của Hàn Quốc, đứng thứ 5 về xuất khẩu và thứ 3 về nhập khẩu.

Hai nước cũng đang hình thành chuỗi cung ứng chung: Việt Nam xuất khẩu thành phẩm sang Hàn Quốc, đồng thời nhập khẩu nguyên liệu từ Hàn Quốc để chế biến phục vụ tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu sang các thị trường khác.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)