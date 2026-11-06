Hội nghị kết nối giao thương thủy sản Việt Nam - Hàn Quốc 2026

Toàn cảnh hội nghị

Chiều 5/11, nhân dịp Hội chợ quốc tế thủy sản và nghề cá Busan (BISFE), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương thủy sản Việt Nam - Hàn Quốc" (Vietnam - Korea Seafood Business Connect) với chủ đề "Nâng tầm đối tác và mở rộng thị trường" nhằm tạo động lực thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa cộng đồng doanh nghiệp thủy sản hai nước.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan nhấn mạnh hội nghị lần này ghi nhận chặng đường nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam qua hơn 10 năm liên tục đồng hành cùng BISFE, đồng thời khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác về nguồn nguyên liệu, công nghệ chế biến sâu, trở thành các đối tác bổ trợ trong chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp hai nước tham gia phiên kết nối B2B

Tại hội nghị, Tổng Thư ký VASEP Nguyễn Hoài Nam đã khái quát bức tranh toàn cảnh ngành thủy sản Việt Nam và tiềm năng hợp tác song phương. Đại diện VASEP cũng xúc tiến, quảng bá Triển lãm thủy sản quốc tế VIETFISH, đồng thời mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia kết nối để tìm kiếm nguồn cung ứng chất lượng, an toàn và bền vững.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh đã giới thiệu tiềm năng hợp tác to lớn của tỉnh Quảng Ninh - một trong những trung tâm nuôi trồng và chế biến thủy hải sản trọng điểm khu vực phía Bắc Việt Nam. Với hơn 250km đường bờ biển cùng hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ gồm cảng biển, sân bay quốc tế và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh có nhiều lợi thế thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp thủy sản Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về phía đối tác Hàn Quốc, Giám đốc điều hành Hiệp hội thương mại thủy sản Hàn Quốc (KFTA) Jang Ok-jin nhận định Việt Nam sở hữu năng lực sản xuất và chế biến thủy sản tầm cỡ quốc tế trong khi Hàn Quốc có thế mạnh về hệ thống phân phối nhanh, hiệu quả gắn liền với các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và thị trường thực phẩm tiện lợi đang tăng trưởng mạnh. Ông Jang Ok-jin tin tưởng việc kết hợp, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên sẽ tạo động lực vững chắc thúc đẩy ngành thủy sản hai nước cùng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên kết nối B2B (Business Matching) đã diễn ra sôi nổi giữa VASEP, các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm thủy sản chủ lực đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cao, cùng các mặt hàng giá trị gia tăng và sản phẩm chế biến sẵn.