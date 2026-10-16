Hội nghị "Kết nối đổi mới sáng tạo trong du lịch Ninh Bình - Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp và mô hình thử nghiệm"

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh (Sở Du lịch), Hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình, Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; các chuyên gia, diễn giả thuộc lĩnh vực công nghệ, du lịch, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe; đại diện các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, đơn vị lữ hành trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Ninh Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng và sức hấp dẫn riêng có.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Trong bối cảnh nhu cầu và kỳ vọng của du khách ngày càng cao, việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra những trải nghiệm khác biệt đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngành du lịch. Do đó, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và các giải pháp mới nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

Từ những “bài toán thực tiễn”, từ các điểm đến, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các chuyên gia, các doanh nghiệp công nghệ trao đổi, tìm ra những “giải pháp thiết thực và mô hình thử nghiệm hiệu quả”.

Theo đó, hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như: Đổi mới sáng tạo tại các điểm du lịch- Giải bài toán nâng cao trải nghiệm cho du khách, quản lý điểm đến thông minh, bảo tồn di sản gắn liền với ứng dụng công nghệ hiện đại; Đổi mới sáng tạo tại các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao- Tập trung tối ưu hóa vận hành, cá nhân hóa dịch vụ và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; Giới thiệu mô hình thử nghiệm thực tiễn - Mô hình "Massage Vietnam": Tiếp cận hướng đi mới về phát triển dòng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe - một xu hướng đang rất phát triển và mở ra không gian tăng trưởng mới cho ngành dịch vụ Ninh Bình.

Đại diện Công đồng Công nghệ du lịch ẩm thực Techfest Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Trong chương trình hội nghị, tọa đàm kết nối “Bài toán của điểm đến - Giải pháp của doanh nghiệp” là không gian mở để các đơn vị quản lý, doanh nghiệp du lịch đặt câu hỏi, đưa ra nhu cầu thực tế và đối thoại trực tiếp với các đơn vị cung cấp giải pháp, các nhà khoa học nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Tại hội nghị, các chuyên gia, doanh nghiệp tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và giải pháp sát với thực tiễn. Qua đó, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thử nghiệm các mô hình, giải pháp công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển du lịch Ninh Bình theo hướng chất lượng - bền vững - hiện đại.