Hội nghị IMF-World Bank tạo cú hích cho du lịch Thái Lan dịp cuối năm

Sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch và chi tiêu tiêu dùng tại Thái Lan trong những tháng cuối năm, đồng thời là cơ hội để quốc gia Đông Nam Á này quảng bá văn hóa, danh lam thắng cảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo ra thế giới.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul đánh giá Hội nghị thường niên IMF-WB 2026 là một trong những sự kiện quốc tế có quy mô tham dự lớn nhất mà Thái Lan từng đăng cai, mang lại nhiều giá trị vượt khuôn khổ các phiên thảo luận kinh tế-tài chính thuần túy. Sự kiện là cơ hội thuận lợi để giới thiệu văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và các điểm đến hấp dẫn của Thái Lan tới đại biểu quốc tế, đặc biệt là những người lần đầu đến nước này. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng những trải nghiệm này sẽ khuyến khích các đại biểu quay trở lại trong tương lai, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Thái Lan trên trường quốc tế.

Theo Bộ trưởng Surasak, nguồn chi tiêu từ các đại biểu tham dự hội nghị sẽ mang lại nguồn thu tức thì cho hệ thống khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận tải và các ngành dịch vụ liên quan, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại Thái Lan giai đoạn cuối năm. Bên cạnh sự kiện này, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng đang chuẩn bị chuỗi chương trình xúc tiến du lịch quy mô lớn dịp cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa lượng khách quốc tế tiệm cận chỉ tiêu đề ra.

Mặc dù ngành du lịch Thái Lan vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức từ bức tranh ảm đạm của kinh tế toàn cầu, biến động địa chính trị và chi phí năng lượng tăng cao, Bộ trưởng Surasak kỳ vọng lượng du khách quốc tế năm nay sẽ phục hồi tương đương mức ghi nhận trong năm 2025. Đà tăng trưởng dự báo sẽ bứt phá rõ nét hơn trong năm tới nhờ nhu cầu du lịch toàn cầu phục hồi cùng các nỗ lực kích cầu liên tục của Thái Lan.