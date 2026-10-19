Hội nghị IMF - World Bank khép lại giữa những lo ngại về kinh tế toàn cầu

Tại hội nghị diễn ra từ ngày 12 đến 18-10, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định tình trạng mất cân đối ngân sách nghiêm trọng nhất hiện nằm ở các nền kinh tế phát triển.

Dù mức nợ của các nước đang phát triển đã giảm trong những năm gần đây, lợi suất trái phiếu tăng cao trên thị trường quốc tế vẫn khiến chi phí vay vốn của họ ngày càng đắt đỏ.

Chi phí trả nợ bình quân tại nhóm nước này đã tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước, hiện chiếm khoảng 14% thu ngân sách, thu hẹp nguồn lực dành cho giáo dục, y tế và các lĩnh vực thiết yếu khác.

Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 18-10-2026 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Phó Kinh tế trưởng WB Ayhan Kose cho biết kinh tế thế giới đã tránh được suy thoái trước cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, tăng trưởng tại các nước đang phát triển đã chậm lại từ 4,4% xuống còn 3,6%. Ông lưu ý khả năng vượt qua những biến động vừa qua không đồng nghĩa với việc các nền kinh tế đã sẵn sàng ứng phó với những cú sốc tiếp theo.

Những tác động khó lường của AI cũng là mối quan ngại tại hội nghị. Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời”, đồng thời lưu ý các nhà hoạch định chính sách không nên quá tin tưởng vào những người tuyên bố đã có sẵn giải pháp dứt điểm cho các thách thức phía trước.

Ông Mauricio Cardenas, cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia, hiện là chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Columbia, cho rằng IMF và WB chưa thực sự chuẩn bị tốt cho giai đoạn bất định mới, khi chưa đưa ra được những lời khuyên cụ thể giúp các nước ứng phó với tác động khó lường của AI. Theo ông, nhiều nhà quản lý lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc xáo trộn kinh tế lớn nhưng vẫn thiếu lộ trình rõ ràng.

Trong khi đó, các khuyến nghị dành cho những nước đang phát triển vẫn chủ yếu xoay quanh việc thu hẹp thâm hụt ngân sách, cải cách kinh tế và thu hút vốn tư nhân. Trước tình trạng viện trợ phát triển chính thức (ODA) suy giảm và khó khăn trong thu hút đầu tư nước ngoài, WB tiếp tục nhấn mạnh việc huy động nguồn vốn tư nhân để hỗ trợ các quốc gia chuẩn bị trước sự phát triển của AI và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế.

Trả lời Reuters, ông Josh Lipsky, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế quốc tế tại Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ), nhận định hội nghị đã bỏ lỡ cơ hội đưa ra những định hướng rõ ràng và hỗ trợ thiết thực cho các nước đang phát triển.

“Rất khó để tập trung thảo luận về khu vực đang phát triển khi bản thân các nền kinh tế phát triển cũng đang tự đối mặt với các rủi ro tài khóa. Áp lực chính trị tại các nước giàu cũng khiến viện trợ phát triển bị đẩy xuống thấp hơn trong danh mục ưu tiên”, ông nhấn mạnh.