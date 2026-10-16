Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự có Chủ tịch Hội nghị thường niên, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Paraguay Carlos Carvallo Spalding; Chủ tịch WBG Ajay Banga; Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva; các thống đốc ngân hàng trung ương, bộ trưởng tài chính, đại diện các thành viên của IMF và WBG; đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức xã hội dân sự… Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Đoàn Bộ Tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương làm Trưởng đoàn và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh vai trò “cầu nối thế giới” của Thái Lan từ trước tới nay khi cho rằng, thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, từ toàn cầu hóa sang địa chính trị phân cực, đồng thời khẳng định sự sẵn sàng của Thái Lan trong việc kết nối thị trường, vốn và công nghệ với các cơ hội cho người dân. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhận định, thế giới đang đối mặt những thách thức từ biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng; đồng thời nhấn mạnh, không một quốc gia nào có thể đối phó những rủi ro này một mình.

Thủ tướng Thái Lan cho rằng, tất cả đòi hỏi sự hợp tác, thương mại tự do, tiếp cận công nghệ, cũng như kết nối vốn với cơ hội và kết nối công nghệ với tiềm năng của người dân, đồng thời sử dụng các cơ chế của ASEAN để kết nối hợp tác với cộng đồng toàn cầu.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc phiên toàn thể. (Ảnh: MINH THẮNG)

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi IMF, WBG và các nước đối tác cùng phối hợp để biến các cuộc thảo luận thành hợp tác hiệu quả và biến nguồn vốn thành cơ hội. Để bảo đảm rằng các quyết định được đưa ra từ hội nghị sẽ mang đến một nền kinh tế mạnh mẽ hơn và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn cho người dân.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố, ngày nay, Bangkok có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các quốc gia hướng tới một mục tiêu chung, một hệ thống kinh tế toàn cầu mở, vững mạnh và mang lại lợi ích toàn diện hơn cho tất cả người dân.

Chủ tịch Hội nghị thường niên Carlos Carvallo Spalding. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chủ tịch Hội nghị thường niên Carlos Carvallo Spalding cảnh báo, căng thẳng địa chính trị, xung đột, cạnh tranh thương mại, thiên tai… đang làm gia tăng bất ổn đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, gánh nặng nợ ngày càng tăng cũng gây thêm áp lực lên các chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình. Trong bối cảnh này, ông Carlos Carvallo Spalding nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư và tạo việc làm, cũng như tiến trình đổi mới công nghệ. Ông Carlos Carvallo Spalding kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế hỗ trợ các quốc gia đối mặt thách thức trong tương lai, đồng thời thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm xây dựng một tương lai thịnh vượng.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva chia sẻ những đóng góp nổi bật của IMF. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định, tăng trưởng kinh tế toàn cầu duy trì ổn định ở mức 3,1%, song cảnh báo rủi ro gia tăng từ nợ công và lạm phát. Dư nợ tín dụng và cam kết tài trợ hiện tại của IMF đạt 240 tỷ USD với năng lực cho vay chưa sử dụng gấp 3 lần số đó, trong khi cho vay ưu đãi đạt 36 tỷ USD, gấp 4 lần mức trung bình lịch sử. Để duy trì ổn định tài chính bền vững, IMF kêu gọi đạt mục tiêu 90% cam kết từ các nước thành viên cho Quỹ Tín thác tăng trưởng và giảm nghèo (PRGT), đồng thời thông báo đã huy động thành công hơn 100 triệu USD cho các chương trình phát triển năng lực.

Chủ tịch WBG Ajay Banga nêu bật các nguồn lực cho phát triển. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong khi đó, Chủ tịch WBG Ajay Banga nêu bật những tiến bộ trong việc huy động vốn tư nhân, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng, y tế và nước sạch, sự hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn. Ông Ajay Banga cũng phác thảo một mô hình phát triển tập trung vào tạo việc làm trên quy mô lớn; nhận định, mô hình này cần các nguồn tài chính công, đầu tư tư nhân, hoạt động từ thiện và công nghệ nhằm đáp ứng các ưu tiên của mỗi quốc gia. Theo ông Ajay Banga, trong vòng 10 đến 15 năm tới, dự kiến 1,2 tỷ thanh niên gia nhập lực lượng lao động, trong khi chỉ có khoảng 400 triệu việc làm.

Các nội dung trao đổi tại phiên toàn thể nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều biến động và thách thức. Việc tăng cường phối hợp chính sách, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững được xem là những yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cơ hội phát triển bao trùm.

Đông đảo đại biểu tham dự phiên toàn thể. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thông qua việc tham dự phiên toàn thể, cũng như các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị và các cuộc làm việc với đối tác quốc tế, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác tài chính quốc tế, tăng cường đối thoại chính sách và huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Đại diện Bộ Tài chính tích cực tham gia các diễn đàn đa phương về các sáng kiến chương trình nước, chương trình nông nghiệp, khơi thông nguồn vốn đầu tư tư nhân bên cạnh nguồn vốn công, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm, bài học của Việt Nam.

Đại diện Bộ Tài chính cũng triển khai nhiều cuộc làm việc song phương với lãnh đạo cấp cao của các tổ chức tài chính quốc tế, như WBG, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD), Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) và các cuộc làm việc song phương với Bộ Tài chính Nhật Bản, Thái Lan, Brazil, Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chính sách và trao đổi về các định hướng hỗ trợ phát triển.

Các hoạt động này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Đại diện Việt Nam cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan (giữa) tại phiên toàn thể. (Ảnh: Bộ Tài chính Việt Nam)

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Tài chính có các cuộc làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nhằm trao đổi về triển vọng kinh tế vĩ mô, công tác quản lý nợ và các yếu tố liên quan xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường trao đổi thông tin với các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch thông tin, củng cố niềm tin của các đối tác và nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải thiện hồ sơ tín nhiệm quốc gia.

Việc tham dự phiên toàn thể và các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 là dịp để Việt Nam cập nhật các xu hướng kinh tế, tài chính quốc tế, tăng cường trao đổi chính sách và thúc đẩy hợp tác với các đối tác phát triển. Qua đó, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.