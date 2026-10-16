Hội nghị IMF-WB: Fed đánh giá AI có thể tạo cú hích cho kinh tế song tiềm ẩn nhiều bất định

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Ảnh tư liệu: The Straits Times/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch Warsh cho rằng sự xuất hiện của AI có thể là thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với kinh tế Mỹ và thế giới mà ông từng chứng kiến. Trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ, ông nhìn nhận một cách thận trọng và có trách nhiệm những tác động kinh tế vĩ mô của công nghệ này, trong đó có nguy cơ làm gia tăng lạm phát trong ngắn hạn do các yếu tố từ phía cầu, cũng như khả năng tạo ra cú hích tích cực cho phía cung trong dài hạn. Mặc dù thừa nhận làn sóng đầu tư vào AI sẽ gây áp lực làm tăng giá cả trong ngắn hạn, song ông Warsh cho rằng về dài hạn, công nghệ này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi sẽ đi kèm những bất định, trong đó có việc thị trường sẽ định hình như thế nào quanh các công nghệ mới. Vì vậy, Fed cần đánh giá thận trọng các tác động kinh tế vĩ mô của AI, đồng thời chú ý đến những rủi ro đối với ổn định tài chính.

Ông cũng cho biết AI có thể hỗ trợ Fed phân tích dữ liệu hiệu quả hơn trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đánh giá và điều hành kinh tế.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh AI đang thu hút dòng vốn đầu tư lớn và được kỳ vọng tạo ra những thay đổi đáng kể đối với năng suất, thị trường lao động và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.