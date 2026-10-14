Hội nghị IMF-WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á

Trụ sở IMF tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra ở thủ đô Bangkok, Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines Eli Remolona kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.

Phát biểu tại một phiên thảo luận về triển vọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Remolona nhắc lại bối cảnh trước cuộc khủng hoảng năm 1997, khi dòng vốn lớn đổ vào khu vực khiến WB mô tả đây là "phép màu Đông Á."

Tuy nhiên, theo ông Remolona, sự bùng nổ đầu tư này cuối cùng đã dẫn đến khủng hoảng. Ông cho biết, khu vực hiện chưa có đủ những nỗ lực cần thiết để xem xét và ngăn chặn rủi ro này tái diễn.

Trao đổi về vấn đề trên, Giám đốc Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF, Krishna Srinivasan, cho biết tổ chức này đã có những bước tiến trong việc đánh giá các lỗ hổng tài chính và tác động lan truyền giữa các nền kinh tế.

Theo ông, IMF đã xây dựng một khuôn khổ hướng dẫn các quốc gia cách xử lý dòng vốn biến động mạnh, bao gồm cả thời điểm phù hợp để can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Đánh giá rủi ro hiện tại, đại diện IMF nhận định dù các nền kinh tế ASEAN đã chống chịu khá tốt trước căng thẳng thương mại liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn dầu khí nhập khẩu đang tạo ra những thách thức đối với triển vọng kinh tế của một số quốc gia trong khu vực.

Cùng chia sẻ quan điểm về rủi ro ngắn hạn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura đề cập đến tác động từ cú sốc năng lượng do xung đột ở Trung Đông và lạm phát gia tăng.

Ông khuyến nghị các nền kinh tế nên tuân thủ kỷ luật tài khóa khi triển khai các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc: đúng mục tiêu, phù hợp và mang tính tạm thời.

Trước áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, ông Mimura đề xuất các nước ASEAN cần tăng cường đầu tư để đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Quan chức Nhật Bản đánh giá ASEAN đang có vị thế tốt trong chuỗi cung ứng số hóa nhờ sở hữu nguồn khoáng sản quan trọng, đồng thời cho biết, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ khu vực bắt kịp xu hướng đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI)./.