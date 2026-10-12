Hội nghị IMF-WB: AI thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, châu Á hưởng lợi

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok, bà Georgieva cho biết làn sóng đầu tư AI đang tạo cú hích về nhu cầu và đầu tư. Xu hướng này có thể giúp tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển ở châu Á tăng thêm 0,5-1 điểm phần trăm, trong khi mức tăng tại các nền kinh tế mới nổi trong khu vực có thể đạt 0,2-0,8 điểm phần trăm.

Theo người đứng đầu IMF, động lực từ đầu tư AI đang giúp kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng khoảng 3%, bất chấp sức ép từ cú sốc nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này cũng được dự báo sẽ làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động và triển vọng tăng trưởng trong những năm tới.

Hội nghị thường niên IMF và WB năm 2026 diễn ra tại Bangkok từ ngày 12-18/10, dự kiến thu hút khoảng 18.000 người tham dự. IMF dự kiến công bố báo cáo triển vọng kinh tế cập nhật ngày 13/10.